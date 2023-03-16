Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Хватит быть терпилами»: Зарема призвала «Спартак» и «Динамо» объединиться против «судейского беспредела»

    Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о судейских ошибках в российском футболе.

    «Если судейский беспредел на поле продолжится, то считаю, что «Спартаку» и «Динамо» нужно объединиться против этого. Исторические заклятые соперники с момента основания клубов, могут выступить общими усилиями против всего этого безобразия. Других способов просто нет. Хватит быть терпилами.

    Если не будут опять видеть очевидные пенальти, совершать другие судейские ошибки, то выход один – уводить команду с поля. Надо спрашивать уже не у футбольных судей, а с их руководства, кто создал такую систему в нашем футболе.

    Сейчас футбол в критически низкой точке: минимальная посещаемость на стадионах, ужасные телевизионные футбольные программы, безобразное судейство.

    Я считаю, что хватить жевать сопли, ведь есть адресат у этого всего. РФС или РПЛ, не имеет значения (там сотрудники из одних и те же структур и региона), может пора признать, что со своей работой вы не справляетесь?

    Считаю, что если судьи продолжать исполнять то, что было с Мартинсом и Тюкавиным, то надо уводить футболистов с поля, отказаться продолжать игру, а оставшееся время провести с болельщиками и раздавать автографы

    Без того практически невозможно будет в течение ближайших 5-10 лет привести талантливого тренера в Россию. Все иностранцы в шоке от судейства, слава нехорошая уже международная», – заявила Салихова.

    • В матче «Зенит» – «Динамо» судья Евгений Кукуляк не поставил пенальти за фол на Константине Тюкавине.
    • В «Динамо» предложили проверить Кукуляка на детекторе лжи.
    • Судьи отменили два последних гола форварда «Спартака» Александра Соболева из-за вмешательства VAR.

    Новости по теме
    Смородская рассказала, что будет делать в случае иска от Заремы за слова про эскортницу 4
    Быстров раскритиковал предложение Заремы объединяться против судейского беспредела 14
    Губерниев отреагировал на предложение Заремы уводить команды с поля из-за судейства 11
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.03.2023 13:06
    Рекомендуем
    Комментарии47
    ...
    • ...
      Рейтинг: +204

      Juic 16 часов назад

      Какие глупости. Такую свинью своим командам подкладывать! Ну, вас тогда в матче с аутсайдером можно будет на уход с поля спровоцировать, на радость конкурентам. Играть надо лучше, побеждать уверенно.

      А про заговор - забавно вспоминать Спартак 90-х, который судьи так же боялись судить строго - сборники, админресурс, неадекватная торсида... Ну теперь другой царь горы, вот и всё.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17472

      Barmaleushka 16 часов назад

      Трибуну ей , графин и кожанку . Или может кепку и броневик ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7910

      Беспонтий > Barmaleushka 16 часов назад

      бейсболку и пояс верности

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67544

      portero > Barmaleushka 15 часов назад

      Кокорина к ней в банду, тёрки устраивать....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21326

      Persona_non_Grata > Barmaleushka 13 часов назад

      О, вот и речь профессионала. Л.И. зря не скажет, ведь не зря вошел в историю с мемами :
      "Это что за Бармалей взобрался на мавзолей -
      речи длинные, пустые, брови черные, густые ... " )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1165

      ПалкоВводецъ (returned) 16 часов назад

      Лигу эскортниц образовывай лучше. Гыгыгы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12614

      R_a_i_n > ПалкоВводецъ (returned) 16 часов назад

      будешь ихним клиентом?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1165

      ПалкоВводецъ (returned) > R_a_i_n 16 часов назад

      А ты Райка будешь участницей этой лиги. а мы будем пёхать и вводить вам. Гыгыгы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12614

      R_a_i_n > ПалкоВводецъ (returned) 16 часов назад

      Вводить ты могёшь только палку себе в .опу. На большее у тебя мыслей не хватает.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21326

      Persona_non_Grata > R_a_i_n 13 часов назад

      Это он там мысли пытается взбудоражить ))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2190

      LOKOfanatik19 > R_a_i_n 13 часов назад

      Правильно говорить "Их"

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12614

      R_a_i_n > LOKOfanatik19 13 часов назад

      кто сказал?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7202

      Из Твери Леха 17 часов назад

      Всё элементарно. Зенит, имея лучший состав в лиге, больше атакует, больше владеет мячом, соответственно именно на такой команде будут чаще всего нарушать правила соперники. Нет тут никакого заговора. Ошибки судейские бывают во всех матчах, такой уж уровень наших арбитров. Но не дай бог ошибутся в пользу Зенита, то всё - визг на всю страну...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12614

      R_a_i_n > Из Твери Леха 16 часов назад

      Согласен полностью в плане ошибок во всех матчах и в уровне наших судей. Теперь про Зенит... проблема в том, что ошибаются судьи в таких матчах по большей части в пользу Питера. Вчерашний момент - будь то не Зенит, любой судья сразу же поставил бы на точку. Однако идет второй тайм, у Питера игра не особо прям идёт, счет ничейный. Кукуляк просто понимает, что он может закончить судить на вечно. А так отсидит пару матчей в бане и снова на поле. Семью кормить надо.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7202

      Из Твери Леха > R_a_i_n 14 часов назад

      Ну если бы это еще был какой-то важный матч для Зенита, то в твою теорию еще можно было поверить. Но это (никому уже несколько лет не нужный) кубок. Зенит в нём может позволить проиграть и спартаку, и Алании.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21326

      Persona_non_Grata > Из Твери Леха 13 часов назад

      Не свисти - был бы не нужен, играли бы молодежкой, не смогли не потому что не хотели !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7202

      Из Твери Леха > Persona_non_Grata 13 часов назад

      Зенит не может себе позволить играть молодежкой, потому что будут возмущаться такие как Бакаев, Сутормин и т.д, которые не получают достаточного игрового времени в РПЛ.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21326

      Persona_non_Grata > Из Твери Леха 13 часов назад

      Аааа - так вы обкатывали запасной состав ???))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +842

      АКМ-74У > Из Твери Леха 11 часов назад

      Про не нужный никому Кубок говорят всегда команды, которые неожиданно проигрывают тем, у кого выигрывать были обязаны.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12614

      R_a_i_n > Из Твери Леха 11 часов назад

      Воооооно чёёё, Михалыч...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12614

      R_a_i_n > Из Твери Леха 11 часов назад

      Про таких как ты говорят - "сказочный персонаж народных произведений"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11351

      alp 17 часов назад

      а сама то чего терпела? зассала?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +460

      Нуф-Нуф 18 часов назад

      Молодца, Зарема! Так их, тварей коррумпированных и продажных, в хвост и в гриву!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1670

      Artemka444 18 часов назад

      Ваш спартак так же судят!!!
      Ныть только и можете!!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1977

      Красногвардейчик 18 часов назад

      Не уважаю эту мадам, но тут на все 100% с ней согласен......судии просто боятся судить против газпрома, клубам нужно объединяться в борьбе с зенитовским беспределом

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3247

      Эном айс > Красногвардейчик 18 часов назад

      Ты, нытик, сначала со спартач80 объединись, альцгеймер прыгучий..))

      "Папка старый у мине. Старый! Мамка старый. Юрт совсем худая стал... дождик мимо крыша капает... Халат! О! Халат не был у мене, халат не был, честное слово, у мене халат не был... каждый шакал халат носит. Я целый год без халат ходил! Конь! Конь держал! Конь! Давно уехать надо был! Конь держал, конь болел! Конь жалел!" (с)

      Объединяльщик...))

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1977

      Красногвардейчик > Эном айс 17 часов назад

      Ну я рад что хоть у тебя крыша поехала от этого беспредела))))))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1977

      Красногвардейчик > Эном айс 17 часов назад

      бо.мж.....мой ноги и спать ложись))))ахахахахаха

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3132

      fakeid 18 часов назад

      хотят же в европе отделиться и создать суперлигу. предлагаю спартаку и тем, кто к нему примкнёт, создать свою cвинолигу. глядишь и воздух в рпл чище станет.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11351

      alp > fakeid 17 часов назад

      Свинолига. Звучит многообещающе!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12614

      R_a_i_n > fakeid 16 часов назад

      Воздух в РПЛ чище станет, когда .омжи покинут ее.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1670

      Artemka444 18 часов назад

      Рот бы закрыла свой лучше!!!
      Для других дел открывай!!!

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11