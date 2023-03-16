Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Хватит быть терпилами»: Зарема призвала «Спартак» и «Динамо» объединиться против «судейского беспредела»

«Хватит быть терпилами»: Зарема призвала «Спартак» и «Динамо» объединиться против «судейского беспредела»

16 марта 2023, 13:06
36

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о судейских ошибках в российском футболе.

«Если судейский беспредел на поле продолжится, то считаю, что «Спартаку» и «Динамо» нужно объединиться против этого. Исторические заклятые соперники с момента основания клубов, могут выступить общими усилиями против всего этого безобразия. Других способов просто нет. Хватит быть терпилами.

Если не будут опять видеть очевидные пенальти, совершать другие судейские ошибки, то выход один – уводить команду с поля. Надо спрашивать уже не у футбольных судей, а с их руководства, кто создал такую систему в нашем футболе.

Сейчас футбол в критически низкой точке: минимальная посещаемость на стадионах, ужасные телевизионные футбольные программы, безобразное судейство.

Я считаю, что хватить жевать сопли, ведь есть адресат у этого всего. РФС или РПЛ, не имеет значения (там сотрудники из одних и те же структур и региона), может пора признать, что со своей работой вы не справляетесь?

Считаю, что если судьи продолжать исполнять то, что было с Мартинсом и Тюкавиным, то надо уводить футболистов с поля, отказаться продолжать игру, а оставшееся время провести с болельщиками и раздавать автографы

Без того практически невозможно будет в течение ближайших 5-10 лет привести талантливого тренера в Россию. Все иностранцы в шоке от судейства, слава нехорошая уже международная», – заявила Салихова.

  • В матче «Зенит» – «Динамо» судья Евгений Кукуляк не поставил пенальти за фол на Константине Тюкавине.
  • В «Динамо» предложили проверить Кукуляка на детекторе лжи.
  • Судьи отменили два последних гола форварда «Спартака» Александра Соболева из-за вмешательства VAR.

Еще по теме:
Зарему взломали и попросили от ее имени деньги 2
Дочь Аленичева – об астрологии: «Почему бы не стать наследницей Заремы» 10
Зарема прокомментировала увольнение Станковича из «Спартака» 24
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Салихова Зарема
Комментарии (36)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ziklop
1678962080
свиной заговор, ктобы сомневался! работают журнашлюхи по команде саремы!
Ответить
RedMaksim97
1678962345
Снимайтесь лучше с чемпионата тогда) это лучшее решения для Спартака с Динамо, чтобы решить данную проблему с судейством)
Ответить
NewLife
1678962797
Бойкотировать продажность, некомпетентность. Сменить руководство РФС и Матч ТВ. Если Спартак и Динамо начнут уходить с поля после абсолютно явных "ошибок" ангажированных судей, то это будет правильным протестом против админ ресурса, к которому присоединятся и другие клубы, оставив синит в своем говне.
Ответить
Эном айс
1678963076
"..слава нехорошая уже международная» Иноагентным высером никого не удивишь, но Лёня может удивиться после неопределённого звонка от определённо знакомого голоса. -Эу,Лёня,это Вагит, заткни свой биде , да, пока нас всех не помыли здэсь саусем..по братски. Нэ звони, тебэ пазванят..
Ответить
Artemka444
1678964072
Рот бы закрыла свой лучше!!! Для других дел открывай!!!
Ответить
Красногвардейчик
1678964501
Не уважаю эту мадам, но тут на все 100% с ней согласен......судии просто боятся судить против газпрома, клубам нужно объединяться в борьбе с зенитовским беспределом
Ответить
Artemka444
1678964527
Ваш спартак так же судят!!! Ныть только и можете!!!!
Ответить
Нуф-Нуф
1678964996
Молодца, Зарема! Так их, тварей коррумпированных и продажных, в хвост и в гриву!
Ответить
Из Твери Леха
1678968987
Всё элементарно. Зенит, имея лучший состав в лиге, больше атакует, больше владеет мячом, соответственно именно на такой команде будут чаще всего нарушать правила соперники. Нет тут никакого заговора. Ошибки судейские бывают во всех матчах, такой уж уровень наших арбитров. Но не дай бог ошибутся в пользу Зенита, то всё - визг на всю страну...
Ответить
Juic
1678972114
Какие глупости. Такую свинью своим командам подкладывать! Ну, вас тогда в матче с аутсайдером можно будет на уход с поля спровоцировать, на радость конкурентам. Играть надо лучше, побеждать уверенно. А про заговор - забавно вспоминать Спартак 90-х, который судьи так же боялись судить строго - сборники, админресурс, неадекватная торсида... Ну теперь другой царь горы, вот и всё.
Ответить
Главные новости
Соболев извинился перед фанатами «Зенита», «Спартак» проиграл в дерби, Мостовой забил в дебютном матче за «Локо» и другие новости
01:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
1
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
2
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
2
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
1
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
3
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
4
Все новости
Все новости
Червиченко – о поражении «Спартака» от «Динамо»: «Надо меньше слушать сказки о чемпионстве»
00:29
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
2
Определен игрок, который подставил «Динамо» в дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:53
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
1
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
3
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
4
ФотоБатраков отреагировал на первую победу «Локомотива» в РПЛ одним словом
Вчера, 23:05
2
Реакция Карседо на ошибку Умярова с «Динамо»
Вчера, 22:53
1
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:39
РПЛ. Мостовой в дебютном матче за «Локомотив» принес победу над «Балтикой» (1:0)
Вчера, 22:38
15
«Давайте проводить параллели»: Лапочкин проанализировал удаление Тюкавина со «Спартаком»
Вчера, 22:22
Степашин – о красной карточке Тюкавина: «Я бы удалил Левникова»
Вчера, 22:15
6
Тюкавин прокомментировал свое удаление со «Спартаком»
Вчера, 22:09
3
Спартаковец Умяров: «Нам стыдно»
Вчера, 21:53
12
Реакция Шварца на победу «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 21:42
1
Карседо прокомментировал проигрыш «Спартака» в дерби с «Динамо»
Вчера, 21:36
10
Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:25
1
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:01
5
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
Вчера, 20:57
1
Федотов разобрал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
Вчера, 20:41
8
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:29
РПЛ. «Спартак» в большинстве уступил «Динамо» (1:2)
Вчера, 20:29
104
Тюкавин удален в дерби со «Спартаком» за удар соперника
Вчера, 20:10
6
Мнение Рабинера о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 19:40
4
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Локомотив»: 6 сентября 2026
Вчера, 19:37
2
Стало известно, планирует ли «Зенит» увольнять Семака
Вчера, 19:34
13
Основной игрок «Зенита» травмировался в матче с ЦСКА
Вчера, 19:29
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+