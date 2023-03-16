Определились все полуфиналисты Пути регионов Fonbet Кубка России

Сегодня завершилась четвертьфинальная стадия Пути регионов в Fonbet Кубке России.

Два из четырех матчей завершились сенсациями, один из них – еще и судейским скандалом.

Кто же пробился в 1/2 финала турнира? И как эти команды выступают в национальном первенстве?

1. «Динамо» (Москва)

Прошли «Зенит», победив в серии пенальти. Ошибочно не пробили 11-метровый в основное время. В РПЛ столичная команда идет на четвертом месте после 19 туров.

2. «Краснодар»

Не заметили «Ахмат» в Грозном. Соперник был разгромлен со счетом 3:0. 20-летний Никита Кривцов отметился дублем. В РПЛ команда занимает седьмую строчку.

3. «Ростов» (Ростов-на-Дону)

В концовке матча вырвали гостевую победу над «Пари НН». Единственный гол забили на 82-й минуте. Команда замыкает топ-3 РПЛ, отставая на 10 очков от лидера.

4. «Акрон» (Тольятти)

Единственный представитель Первой лиги в кубковом полуфинале. Выбили «Локомотив» по пенальти. Могли рассчитывать на техническое поражение соперника из-за участия в матче дисквалифицированного Дмитрия Баринова. В своем первенстве команда только 13-я по итогам 22 туров.

Жеребьевка для этих клубов состоится в пятницу, 17 марта, в 13:00 по московскому времени.