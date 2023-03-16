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    Определились все полуфиналисты Пути регионов Fonbet Кубка России

    Сегодня завершилась четвертьфинальная стадия Пути регионов в Fonbet Кубке России.

    Два из четырех матчей завершились сенсациями, один из них – еще и судейским скандалом.

    Кто же пробился в 1/2 финала турнира? И как эти команды выступают в национальном первенстве?

    1. «Динамо» (Москва)

    Прошли «Зенит», победив в серии пенальти. Ошибочно не пробили 11-метровый в основное время. В РПЛ столичная команда идет на четвертом месте после 19 туров.

    2. «Краснодар»

    Не заметили «Ахмат» в Грозном. Соперник был разгромлен со счетом 3:0. 20-летний Никита Кривцов отметился дублем. В РПЛ команда занимает седьмую строчку.

    3. «Ростов» (Ростов-на-Дону)

    В концовке матча вырвали гостевую победу над «Пари НН». Единственный гол забили на 82-й минуте. Команда замыкает топ-3 РПЛ, отставая на 10 очков от лидера.

    4. «Акрон» (Тольятти)

    Единственный представитель Первой лиги в кубковом полуфинале. Выбили «Локомотив» по пенальти. Могли рассчитывать на техническое поражение соперника из-за участия в матче дисквалифицированного Дмитрия Баринова. В своем первенстве команда только 13-я по итогам 22 туров.

    Жеребьевка для этих клубов состоится в пятницу, 17 марта, в 13:00 по московскому времени.

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    Источник: «Бомбардир»

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    16.03.2023 20:47
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +21326

      Persona_non_Grata 11 часов назад

      Краснодар- Ростов
      Динамо - Акрон ( пусть Динамикам будет бонус за страдания в матче с Зенитом )

      0
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      Рейтинг: +1363

      Taps > Persona_non_Grata 10 часов назад

      Игра в футбол - это страдание ?

      1
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      Рейтинг: +805

      кaстрюлька > Taps 10 часов назад

      У свеней вся жизнь - страдание

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      Рейтинг: +21326

      Persona_non_Grata > кaстрюлька 8 часов назад

      У меня - ВСЁ в порядке, а вот у тебя - м у д о в о е рыдание !(((

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      Рейтинг: +21326

      Persona_non_Grata > Taps 8 часов назад

      Игра в футбол предполагает честную и беспристрастную работу судей, чего не было в этом матче, поэтому в качестве компенсации желаю пострадавшей стороне соперника попроще !!!

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