Экс-спартаковец Ковтун назвал самых сложных соперников в карьере

Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун, рассказал, против кого ему сложнее всего было играть.

– С кем из нападающих пришлось больше всего намучиться?

– В «Арсенале» были Анри и высокий такой парень – Кану. В «Лионе» играл сильный бразилец Андерсон, в «Баварии» – Янкер, пришлось с ним потолкаться.

Попадал под Салихамиджича; игрок – фантастика, технарь. Фигу тоже финтил так, что с ума сойти можно было. Сейчас тебя подстрахуют, а тогда играли в основном один в один. Приходилось выкручиваться.

– Какая из побед была круче – 1:0 над «Реалом» или 4:1 над «Арсеналом»?

– Думаю, «Арсенал». Биток болельщиков в «Лужниках», такая обстановка, холод. Если сейчас посмотреть их состав, реально удивишься. Но наш план на игру сработал.