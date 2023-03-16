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    Экс-спартаковец Ковтун назвал самых сложных соперников в карьере

    Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун, рассказал, против кого ему сложнее всего было играть.

    – С кем из нападающих пришлось больше всего намучиться?

    – В «Арсенале» были Анри и высокий такой парень – Кану. В «Лионе» играл сильный бразилец Андерсон, в «Баварии» – Янкер, пришлось с ним потолкаться.

    Попадал под Салихамиджича; игрок – фантастика, технарь. Фигу тоже финтил так, что с ума сойти можно было. Сейчас тебя подстрахуют, а тогда играли в основном один в один. Приходилось выкручиваться.

    – Какая из побед была круче – 1:0 над «Реалом» или 4:1 над «Арсеналом»?

    – Думаю, «Арсенал». Биток болельщиков в «Лужниках», такая обстановка, холод. Если сейчас посмотреть их состав, реально удивишься. Но наш план на игру сработал.

    • Ковтун выступал за «Спартак» с 1999 по 2005 год.
    • Он провел 50 матчей за сборную России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    16.03.2023 19:31
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