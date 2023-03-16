Известный журналист смог выговорить фамилию Хвичи, чем удивил британских коллег

Журналист Гильем Балаге сделал специальный репортаж о полузащитнике «Наполи» Хвиче Кварацхелии перед матчем Лиги чемпионов с «Айнтрахтом». Для этого он отправился на родину футболиста, в Тбилиси.

Балаге посетил дом Хвичи, познакомился с грузинской кухней, а также узнал, как правильно произносится фамилия игрока «Наполи». Журналист взял мастер-класс по произношению от отца Хвичи.

После этого Балаге вышел в прямой эфир телеканала CBS Sports и произнес фамилию Кварацхелии. Британские журналисты были поражены.