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    Известный журналист смог выговорить фамилию Хвичи, чем удивил британских коллег

    Журналист Гильем Балаге сделал специальный репортаж о полузащитнике «Наполи» Хвиче Кварацхелии перед матчем Лиги чемпионов с «Айнтрахтом». Для этого он отправился на родину футболиста, в Тбилиси.

    Балаге посетил дом Хвичи, познакомился с грузинской кухней, а также узнал, как правильно произносится фамилия игрока «Наполи». Журналист взял мастер-класс по произношению от отца Хвичи.

    После этого Балаге вышел в прямой эфир телеканала CBS Sports и произнес фамилию Кварацхелии. Британские журналисты были поражены.

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    Источник: «Бомбардир»

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    16.03.2023 19:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1921

      lek! 11 часов назад

      Только в росиии не могут раскрыть игроков , как узнают сразу показывают мастерство .

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      Рейтинг: +3132

      fakeid 12 часов назад

      как-то скромно живут родители хвичи

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