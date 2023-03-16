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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Титов ответил, верит ли он в судейский заговор против «Спартака»

    Экс-капитан «Спартака» Егор Титов считает, что ошибки арбитров в пользу соперников московской команды допускаются ненарочно.

    – У вас нет ощущения, что после возобновления сезона многовато решений арбитров против «Спартака»? Даже пошли разговоры про судейский заговор...

    – Судейский заговор? Ну хорош уже! Это перебор. Мы все время ищем какой-то заговор... Зачем?

    Судьи тоже люди, тоже ошибаются. Хотя порой их решения не поддаются логике.

    – Например?

    – Мешков допустил вопиющую ошибку, которая лишила «Спартак» двух очков. Их уже никто не вернет. Это, увы, печальная история.

    Я согласен с Соболевым, который после той встречи с «Уралом» поздравил всех болельщиков с победой. Но не надо всех арбитров подгонять под одну гребенку.

    Они разные. Кто-то более опытный, кто-то еще набивает себе шишки.

    Недавно прочитал о том, что Сергей Карасев очень сожалеет, так как не работает на играх Лиги чемпионов. Хотелось бы, чтобы наши рефери соответствовали именно европейскому уровню судейства, стремились к нему.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13658

      Алексей З 7 минут назад

      Именно "решения не поддаются логике " и склоняет общественное мнение к заговору.
      Мешков , Безбородов и Карасёв - лучшие наши судьи, судьи ФИФА .
      Три игры подряд. Два чистых гола Соболева и не назначенный пенальти на Кубок с Уралом.
      Как можно объяснить коллективное помешательство в матчах с участием Спартака ?
      Есть варианты ?

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