Титов ответил, верит ли он в судейский заговор против «Спартака»

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов считает, что ошибки арбитров в пользу соперников московской команды допускаются ненарочно.

– У вас нет ощущения, что после возобновления сезона многовато решений арбитров против «Спартака»? Даже пошли разговоры про судейский заговор...

– Судейский заговор? Ну хорош уже! Это перебор. Мы все время ищем какой-то заговор... Зачем?

Судьи тоже люди, тоже ошибаются. Хотя порой их решения не поддаются логике.

– Например?

– Мешков допустил вопиющую ошибку, которая лишила «Спартак» двух очков. Их уже никто не вернет. Это, увы, печальная история.

Я согласен с Соболевым, который после той встречи с «Уралом» поздравил всех болельщиков с победой. Но не надо всех арбитров подгонять под одну гребенку.

Они разные. Кто-то более опытный, кто-то еще набивает себе шишки.

Недавно прочитал о том, что Сергей Карасев очень сожалеет, так как не работает на играх Лиги чемпионов. Хотелось бы, чтобы наши рефери соответствовали именно европейскому уровню судейства, стремились к нему.