Стало известно, почему Кукуляк не назначил пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Динамо»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти из кубкового матча с «Зенитом» (1:1; 5:4 по пенальти).
– Был пенальти?
– Считаю, что да. Идет подача, я тянусь за мячом, мне бьют по ноге. Он идет смотреть VAR и не ставит. Говорит, было недостаточное касание ноги. А какое тогда касание должно быть? Перелом или что? Раньше такие ставили, сейчас не ставят.
- Матч в поле судил калужанин Евгений Кукуляк.
- На 62-й минуте встречи Клаудиньо нарушил правила на Константине Тюкавине в штрафной площади петербургской команды.
- Главный арбитр матча Кукуляк воспользовался VAR. После просмотра он решил не ставить пенальти.
Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»