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  • Стало известно, почему Кукуляк не назначил пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Динамо»

Стало известно, почему Кукуляк не назначил пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Динамо»

15 марта 2023, 23:29
19

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти из кубкового матча с «Зенитом» (1:1; 5:4 по пенальти).

– Был пенальти?

– Считаю, что да. Идет подача, я тянусь за мячом, мне бьют по ноге. Он идет смотреть VAR и не ставит. Говорит, было недостаточное касание ноги. А какое тогда касание должно быть? Перелом или что? Раньше такие ставили, сейчас не ставят.

  • Матч в поле судил калужанин Евгений Кукуляк.
  • На 62-й минуте встречи Клаудиньо нарушил правила на Константине Тюкавине в штрафной площади петербургской команды.
  • Главный арбитр матча Кукуляк воспользовался VAR. После просмотра он решил не ставить пенальти.

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Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Тюкавин Константин Кукуляк Евгений
Комментарии (19)
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Нуф-Нуф
1678912381
Ему во время просмотра монитора ВАР кулак из-за угла показали?
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партизан84
1678913426
"Если крови нет, то пенальти ставить не обязательно" )))))
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ScarlettOgusania
1678914665
а Костя хотел, чтобы Кукуха без просмотра и консультации по связи с Алёшей, сразу указал на точку? скажи спасибо, что в серии пенальти Лещуку красную карточку не показали, а пенали только бом.жи били и по пустым воротам, чтобы уж наверняка!)
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Spirit_78
1678915638
И как-то странно, как обычно московская футбольная общественность проигнорировала, что игрок д-мо шёл в этот стык прямой ногой. Просто плевать всем, для д-мо это обычная практика))
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paracetamol
1678917035
Правильно, за касание пеналь не ставят, а за симуляцию могут выгнать!
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balam
1678934692
надо чтобы бразилопитеки убили тюкавина в штрафной. а потом еще и сожрали. потом пойдем вар смотреть.
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моэм
1678945530
Когда на трибуне Миллер , поневоле ослепнешь .... и перелом бы не спас , Кукуян и этого " не увидел " бы .
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cska1948
1678947652
"... Раньше такие ставили, сейчас не ставят..." ----------------------- Тюкавин молод и ещё видимо не понимает, что ДА, такие ставили, но смотря в чьи ворота. Вот когда РФС не будет возглавлять представитель Газпрома, тогда и в ворота Зенита ТАКИЕ ставить начнут.
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sined1951
1678948962
Нашли у кого спрашивать, разве он признается в симуляции. Кстати, это молодое дарование всегда играет в приспущенных гетрах и без щитков и почему то не бережет свои ноги.
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NewLife
1678964250
А у Пруцева было достаточное касание бороды ?
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