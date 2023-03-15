Стало известно, почему Кукуляк не назначил пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Динамо»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти из кубкового матча с «Зенитом» (1:1; 5:4 по пенальти).

– Был пенальти?

– Считаю, что да. Идет подача, я тянусь за мячом, мне бьют по ноге. Он идет смотреть VAR и не ставит. Говорит, было недостаточное касание ноги. А какое тогда касание должно быть? Перелом или что? Раньше такие ставили, сейчас не ставят.