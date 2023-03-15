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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Стало известно, почему Кукуляк не назначил пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Динамо»

    Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти из кубкового матча с «Зенитом» (1:1; 5:4 по пенальти).

    – Был пенальти?

    – Считаю, что да. Идет подача, я тянусь за мячом, мне бьют по ноге. Он идет смотреть VAR и не ставит. Говорит, было недостаточное касание ноги. А какое тогда касание должно быть? Перелом или что? Раньше такие ставили, сейчас не ставят.

    • Матч в поле судил калужанин Евгений Кукуляк.
    • На 62-й минуте встречи Клаудиньо нарушил правила на Константине Тюкавине в штрафной площади петербургской команды.
    • Главный арбитр матча Кукуляк воспользовался VAR. После просмотра он решил не ставить пенальти.

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    Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

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    15.03.2023 23:29
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +2125

      Bozigit 3 часа назад

      На экране var за моячил огонек )

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      Рейтинг: +860

      sined1951 3 часа назад

      Нашли у кого спрашивать, разве он признается в симуляции. Кстати, это молодое дарование всегда играет в приспущенных гетрах и без щитков и почему то не бережет свои ноги.

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      Рейтинг: +202

      cska1948 3 часа назад

      "... Раньше такие ставили, сейчас не ставят..."
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      Тюкавин молод и ещё видимо не понимает, что ДА, такие ставили, но смотря в чьи ворота. Вот когда РФС не будет возглавлять представитель Газпрома, тогда и в ворота Зенита ТАКИЕ ставить начнут.

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      Рейтинг: +2334

      моэм 4 часа назад

      Когда на трибуне Миллер , поневоле ослепнешь .... и перелом бы не спас , Кукуян и этого " не увидел " бы .

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      Рейтинг: +1443

      balam 7 часов назад

      надо чтобы бразилопитеки убили тюкавина в штрафной. а потом еще и сожрали. потом пойдем вар смотреть.

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      Рейтинг: +17919

      paracetamol 12 часов назад

      Правильно, за касание пеналь не ставят, а за симуляцию могут выгнать!

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      Рейтинг: +4383

      Spirit_78 12 часов назад

      И как-то странно, как обычно московская футбольная общественность проигнорировала, что игрок д-мо шёл в этот стык прямой ногой. Просто плевать всем, для д-мо это обычная практика))

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      Рейтинг: +3925

      Ziklop > Spirit_78 3 часа назад

      дружно твари московские визжат! опасная игра Тюки , но коментаторы визжать начали и дружный хор хрюкающих москалей присоединился

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      Рейтинг: +1450

      ScarlettOgusania 12 часов назад

      а Костя хотел, чтобы Кукуха без просмотра и консультации по связи с Алёшей, сразу указал на точку? скажи спасибо, что в серии пенальти Лещуку красную карточку не показали, а пенали только бом.жи били и по пустым воротам, чтобы уж наверняка!)

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      Рейтинг: +13658

      Алексей З 13 часов назад

      С такой формулировкой Ростов был бы рядом с Химками , а он на 3 месте.

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      Рейтинг: +968

      партизан84 13 часов назад

      "Если крови нет, то пенальти ставить не обязательно" )))))

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