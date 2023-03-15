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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Я ***, дорогая редакция»: Рабинер – о неназначенном пенальти в ворота «Зенита»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер отреагировал на спорное решение судьи матча «Зенит»«Динамо», когда во втором тайме он не назначил пенальти в пользу гостей.

    «Матом ругаюсь редко. Но я *** [офигеваю], дорогая редакция. По нескольким повторам четко видно: Константин Тюкавин – первый на мяче, Клаудинью хреначит ему по икроножной.

    Более однозначных и безоговорочных пенальти просто не бывает. И уважающий себя, футбол и профессию VAR Павел Кукуян решает именно так и подзывает к себе Евгения Кукуляка. Трусливый рефери пять минут смотрит очевидный эпизод, тяжело вздыхает и в итоге называет белое – черным.

    Занавес. Долбанный позор. Судья не может представить, как в кубковом матче на вылет в Санкт-Петербурге при 1:1 во втором тайме можно поставить пенальти в ворота «Зенита».

    Тьфу. Да выигрывайте вы все трофеи и вообще всегда», – написал болельщик «Спартака» Рабинер.

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    Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера

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    15.03.2023 22:37
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2277

      alefreddy 1 час назад

      пока Газпрем рулит ничего не измениться

      1
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      Рейтинг: +5309

      ААМ 3 часа назад

      Рабинер молчит, когда подсуживают СПАМу или ЦСКА, что обесценивает его справедливое в данном случае возмущение

      0
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      Рейтинг: +1443

      balam 7 часов назад

      пора газпрему судьям премию учредить-золотой свисток в дупу.за большой личный вклад

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1450

      ScarlettOgusania 12 часов назад

      если уж Рабинер ох*евает, то точно, туши свет!)

      2
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      Рейтинг: +415

      Нуф-Нуф 13 часов назад

      От такого позора им не отмыться!

      3
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      Рейтинг: +150

      russkiisergei 13 часов назад

      когда их всех на полиграф? и в зону!!!

      2
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      Рейтинг: +1233

      Suvorov51 14 часов назад

      Да они и сами понимают, что их просто не любят за пределами Питера, я говорю о помойке, болелы здесь непричем

      3
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      Рейтинг: +2284

      kvm 14 часов назад

      куку... позвал куку...

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      Рейтинг: +1434

      Fialet > kvm 13 часов назад

      Раз Куку, два Куку. Оба иоп нулись в муку.

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      Рейтинг: +641

      Номэд 14 часов назад

      Всё больше и больше все будут ненавидеть помойных...

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