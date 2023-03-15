«Я ***, дорогая редакция»: Рабинер – о неназначенном пенальти в ворота «Зенита»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер отреагировал на спорное решение судьи матча «Зенит» – «Динамо», когда во втором тайме он не назначил пенальти в пользу гостей.

«Матом ругаюсь редко. Но я *** [офигеваю], дорогая редакция. По нескольким повторам четко видно: Константин Тюкавин – первый на мяче, Клаудинью хреначит ему по икроножной.

Более однозначных и безоговорочных пенальти просто не бывает. И уважающий себя, футбол и профессию VAR Павел Кукуян решает именно так и подзывает к себе Евгения Кукуляка. Трусливый рефери пять минут смотрит очевидный эпизод, тяжело вздыхает и в итоге называет белое – черным.

Занавес. Долбанный позор. Судья не может представить, как в кубковом матче на вылет в Санкт-Петербурге при 1:1 во втором тайме можно поставить пенальти в ворота «Зенита».

Тьфу. Да выигрывайте вы все трофеи и вообще всегда», – написал болельщик «Спартака» Рабинер.