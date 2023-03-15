Мешков может вернуться к работе в 21-м туре РПЛ

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев рассказал, когда ожидать возвращения к работе арбитра Виталия Мешкова.

«Он обязательно вернется. Надеюсь, в 21-м туре или в Кубке России. Как я уже говорил раньше, это будет зависеть от работы коллег.

Виталий, думаю, рассчитывает вернуться как можно быстрее. Мы со своей стороны хотим, чтобы арбитры работали безупречно.

Его срок ротации зависит больше от коллег. Если они будут работать не так, как в матче «Ростов» – «Нижний Новгород», то Мешков мог бы посидеть без назначений подольше», – сказал Каманцев.