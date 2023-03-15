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    Мешков может вернуться к работе в 21-м туре РПЛ

    Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев рассказал, когда ожидать возвращения к работе арбитра Виталия Мешкова.

    «Он обязательно вернется. Надеюсь, в 21-м туре или в Кубке России. Как я уже говорил раньше, это будет зависеть от работы коллег.

    Виталий, думаю, рассчитывает вернуться как можно быстрее. Мы со своей стороны хотим, чтобы арбитры работали безупречно.

    Его срок ротации зависит больше от коллег. Если они будут работать не так, как в матче «Ростов» – «Нижний Новгород», то Мешков мог бы посидеть без назначений подольше», – сказал Каманцев.

    • Мешков судил матч «Спартака» и «Урала» в 18-м туре РПЛ.
    • Он ошибочно не засчитал гол спартаковца Александра Соболева в концовке встречи.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.03.2023 20:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2617

      АЛЕКС 58 4 часа назад

      Судейская мафия!

      0
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      Рейтинг: +13658

      Алексей З 12 часов назад

      Молодец.
      Вперёд за третьей сотней.
      Они своих не бросают.

      1
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      Рейтинг: +3543

      aaaaahhhh 14 часов назад

      заслужил!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2277

      alefreddy 14 часов назад

      одни отмазки

      1
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      Рейтинг: +180

      Александр.Т. 15 часов назад

      Толку что отстранили на результат уже это не повлияет

      2
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      Рейтинг: +355

      Ниф-Ниф 15 часов назад

      Позор иудам!

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