«Краснодар» победил «Ахмат» (2:0) на выезде в матче 1/4 финала Пути регионов Fonbet Кубка России.

Команда Владимира Ивича играла в большинстве с 39-й минуты после прямого удаления полузащитника «Ахмата» Артема Тимофеева.

Дубль оформил 20-летний хавбек «Краснодара» Никита Кривцов.

«Краснодар» вышел в полуфинал Пути регионов. «Ахмат» вылетел из Кубка России.

Fonbet Кубок России. Путь регионов. 1/4 финала

Ахмат (Грозный) – Краснодар – 0:3 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Мозес, 27; 0:2 – Кривцов, 60; 0:3 – Кривцов, 90+3.

Удаления: Тимофеев, 39 – нет.

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