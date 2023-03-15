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    Fonbet Кубок России. «Краснодар» разгромил «Ахмат» (3:0) и вышел в полуфинал Пути регионов

    «Краснодар» победил «Ахмат» (2:0) на выезде в матче 1/4 финала Пути регионов Fonbet Кубка России.

    Команда Владимира Ивича играла в большинстве с 39-й минуты после прямого удаления полузащитника «Ахмата» Артема Тимофеева.

    Дубль оформил 20-летний хавбек «Краснодара» Никита Кривцов.

    «Краснодар» вышел в полуфинал Пути регионов. «Ахмат» вылетел из Кубка России.

    Fonbet Кубок России. Путь регионов. 1/4 финала

    Ахмат (Грозный) – Краснодар – 0:3 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Мозес, 27; 0:2 – Кривцов, 60; 0:3 – Кривцов, 90+3.

    Удаления: Тимофеев, 39 – нет.

    Календарь Кубка России

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    Источник: «Бомбардир»

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    15.03.2023 16:52
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2031

      morgan59 15 часов назад

      С победой ! Команда сегодня порадовала красивой игрой. Теперь ждём очеребную победу в ЧР.

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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 17 часов назад

      Так держать,молодцы!!!

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      Рейтинг: +619

      Теркчанин 17 часов назад

      Ахмату кубок наверно нах не сдался,поэтому и человек удалился,и вообще сыграли очень слабо.

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      Рейтинг: +1097

      Cubinec1989 19 часов назад

      С победой быки!)

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      Рейтинг: +456

      gennadiy 19 часов назад

      Пустой стадион,для кого всё это...?

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      Рейтинг: +67538

      portero 20 часов назад

      Шанец поиграть ещё появился, длинная дорога в кубке.
      Акрона в соперники....

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