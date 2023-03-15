«Вы нихрена не использовали его потенциал даже на половину»: Григорян раскритиковал тренеров Заболотного

Бывший главный тренер «Анжи», «Тамбова» Александр Григорян высказался о фигуре форварда ЦСКА Антона Заболотного.
«Все тренеры, которые работали с Заболотным, посмотрите на меня. Вы нихрена не использовали его потенциал даже на половину, сводя все к его технической ограниченности. Это абсолютная глупость.
У Заболотного при всей своей мощи, габаритах очень тонкая душевная организация. У него феноменальные координационные способности.
Заболотный войдет в историю как работяга, боец, но его потенциал не реализован», – сказал Григорян.
- В минувшие выходные Заболотный забил в РПЛ впервые с 2021 года.
- 31-летний игрок стоит 1,2 миллиона евро.
- Он брал РПЛ с «Зенитом».
Источник: телеграм-канал «Коммент.Шоу»