«Вы нихрена не использовали его потенциал даже на половину»: Григорян раскритиковал тренеров Заболотного

Бывший главный тренер «Анжи», «Тамбова» Александр Григорян высказался о фигуре форварда ЦСКА Антона Заболотного.

«Все тренеры, которые работали с Заболотным, посмотрите на меня. Вы нихрена не использовали его потенциал даже на половину, сводя все к его технической ограниченности. Это абсолютная глупость.

У Заболотного при всей своей мощи, габаритах очень тонкая душевная организация. У него феноменальные координационные способности.

Заболотный войдет в историю как работяга, боец, но его потенциал не реализован», – сказал Григорян.