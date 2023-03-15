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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Вы нихрена не использовали его потенциал даже на половину»: Григорян раскритиковал тренеров Заболотного

    Бывший главный тренер «Анжи», «Тамбова» Александр Григорян высказался о фигуре форварда ЦСКА Антона Заболотного.

    «Все тренеры, которые работали с Заболотным, посмотрите на меня. Вы нихрена не использовали его потенциал даже на половину, сводя все к его технической ограниченности. Это абсолютная глупость.

    У Заболотного при всей своей мощи, габаритах очень тонкая душевная организация. У него феноменальные координационные способности.

    Заболотный войдет в историю как работяга, боец, но его потенциал не реализован», – сказал Григорян.

    • В минувшие выходные Заболотный забил в РПЛ впервые с 2021 года.
    • 31-летний игрок стоит 1,2 миллиона евро.
    • Он брал РПЛ с «Зенитом».

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    Источник: телеграм-канал «Коммент.Шоу»

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    15.03.2023 11:17
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3219

      Эном айс 9 часов назад

      Мог бы четверное сальто крутить?
      Прям в раздевалке.

      2
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      Рейтинг: +6081

      Enter2006 9 часов назад

      Зато твой потенциал давно всем известен, Григорян. Смотреть на попы футболисток.

      Ну и петуха в тебя швыряли - вот так тебя восприняли в мужском футболе.

      0
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      Рейтинг: +12423

      Вомбат 10 часов назад

      Не согласен. Федотов в Сочи раскрыл потенциал Заболотного. Иначе его и Черчесов не вызывал бы и ЦСКА не купил бы. Да, в ЦСКА он и при Федотове играет не супер, видимо с партнерами не те отношения, как в Сочи. Нужен хороший психолог.

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      Рейтинг: +9748

      САДЫЧОК 10 часов назад

      Абсолютно согласен , с этим Григоряном , впрочем и Манчини.
      Очень полезный , для команд и важный футболист Заболотный! Кто , хоть раз , сам играл . в футбол - должен понимать , что , он реально расшатывает оборону соперника .
      Все смех@уёчки лузеров просто смешны !

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      Рейтинг: +13623

      Алексей З 11 часов назад

      Надо ещё заслужить попадания в историю

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      Рейтинг: +25022

      bset 12 часов назад

      Как бы ты использовал его потенциал? Забрал бы в женский футбол? Ну там он бы всех обыграл, спору нет

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      Рейтинг: +1008

      г.Онега 12 часов назад

      ну все тренеры попадались хреновые выходит по мнению григоряна , а может дело в самом заболотном ?если не уково он не может заиграть нормально ,не у Семака не Ганчаренка не Федотова ,не у Карпина в сборной

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      Рейтинг: +63

      Koni_Best_1 > г.Онега 12 часов назад

      Ну кстати в Сочи он был не плох, совсем даже

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      Рейтинг: +1008

      г.Онега > Koni_Best_1 6 часов назад

      да лучше чем в других командах

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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 12 часов назад

      Есть у меня знакомый.
      У меня по математике(алгебре) 5, у него жидкая тройка.
      И в футболе, так же. Парень мощный, но не техничный.
      И чё, виноват тренер?
      Григорян кури бамбук.
      И так к слову.
      Когда в школе учился, видел ребят намного одаренней Месси и Роналду.
      Кто со мной согласен поставьте плюс, так мы поймем, сколько людей, этого сайта, так же думают, примерно.

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