Галактионов прокомментировал вылет «Локомотива» из Кубка России

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение от «Акрона» в 1/4 финала Кубка России.

Основное время завершилось вничью – 1:1.

«Акрон» победил в серии пенальти.

«Локомотив» вылетел из Кубка России.

«К сожалению, надо разделить эти два тайма. С первых минут матча мы были недостаточно агрессивны и активны. Возможно, это связано с тем, что мы играем через 2 дня на 3‑й или приспосабливались к полю.

На второй тайм мы внесли коррективы и провели его достаточно активно, имели возможности забить. У соперника тоже были шансы. К сожалению, уступили в серии пенальти», – сказал Галактионов.