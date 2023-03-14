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    Галактионов прокомментировал вылет «Локомотива» из Кубка России

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение от «Акрона» в 1/4 финала Кубка России.

    • Основное время завершилось вничью – 1:1.
    • «Акрон» победил в серии пенальти.
    • «Локомотив» вылетел из Кубка России.

    «К сожалению, надо разделить эти два тайма. С первых минут матча мы были недостаточно агрессивны и активны. Возможно, это связано с тем, что мы играем через 2 дня на 3‑й или приспосабливались к полю.

    На второй тайм мы внесли коррективы и провели его достаточно активно, имели возможности забить. У соперника тоже были шансы. К сожалению, уступили в серии пенальти», – сказал Галактионов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    14.03.2023 22:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6081

      Enter2006 10 часов назад

      "Возможно, это связано с тем, что мы играем через 2 дня на 3‑й или приспосабливались к полю".. или пинали какашки... или решили что Акрон нам не соперник и слили игру... или - идиоты. или.или.или...

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      Рейтинг: +7010

      Красногорск_Фан 14 марта, 23:39

      Хорошо что не смотрел ))) будем верить берегли силы для Краснодара

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      Рейтинг: +149

      russkiisergei 14 марта, 23:23

      А, акрон видимо месяц не играл!!! Отмазка тупого тренеришки

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