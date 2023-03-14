Галактионов прокомментировал вылет «Локомотива» из Кубка России

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение от «Акрона» в 1/4 финала Кубка России.
- Основное время завершилось вничью – 1:1.
- «Акрон» победил в серии пенальти.
- «Локомотив» вылетел из Кубка России.
«К сожалению, надо разделить эти два тайма. С первых минут матча мы были недостаточно агрессивны и активны. Возможно, это связано с тем, что мы играем через 2 дня на 3‑й или приспосабливались к полю.
На второй тайм мы внесли коррективы и провели его достаточно активно, имели возможности забить. У соперника тоже были шансы. К сожалению, уступили в серии пенальти», – сказал Галактионов.
Источник: «Матч ТВ»