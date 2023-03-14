Переход защитника «Атлетика» Мартинеса в «Барселону» может сорваться по двум причинам

Окружение Иньиго Мартинеса сомневается в целесообразности перехода игрока в «Барселону».

Есть два фактора, которые вызывают вопросы у людей, близких к 31-летнему футболисту.

экономическая нестабильность клуба

возможные санкции против каталонцев из-за судейского скандала

В связи с этим трансфер Мартинеса в «Барсу» оказался под вопросом. Его окружение требует дополнительных гарантий.

Центральный защитник летом станет свободным агентом. Он хочет перебраться на «Камп Ноу», чтобы побороться за трофеи и поиграть в Лиге чемпионов.