Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Переход защитника «Атлетика» Мартинеса в «Барселону» может сорваться по двум причинам

    Окружение Иньиго Мартинеса сомневается в целесообразности перехода игрока в «Барселону».

    Есть два фактора, которые вызывают вопросы у людей, близких к 31-летнему футболисту.

    • экономическая нестабильность клуба
    • возможные санкции против каталонцев из-за судейского скандала

    В связи с этим трансфер Мартинеса в «Барсу» оказался под вопросом. Его окружение требует дополнительных гарантий.

    Центральный защитник летом станет свободным агентом. Он хочет перебраться на «Камп Ноу», чтобы побороться за трофеи и поиграть в Лиге чемпионов.

    Новости по теме
    Абаскаль ответил на сравнения игры «Спартака» с «Барселоной» 10-х годов
    Пике раскрыл причину ухода из «Барселоны»
    Пике рассказал, что его шокировало в этом году
    Источник: Relevo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.03.2023 17:49
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14327

      Skull_Boy 14 марта, 18:48

      А зачем Барсе этот бестолковый

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11