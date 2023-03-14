Transferrmarkt составил символическую сборную из самых дорогих игроков мира

Портал Transferrmarkt составил символическую сборную из самых дорогих футболистов мира. Ее суммарная стоимость – более миллиарда евро.
В команду не попали Лионель Месси и Криштиану Роналду, у которых в сумме 12 «Золотых мячей».
- Самый дорогой игрок в мире сейчас – Килиан Мбаппе (180 миллионов евро).
- Самым дешевым игроком символической сборной оказался вратарь Тибо Куртуа (60 миллионов).
- Только 3 игрока из символической сборной самых дорогих футболистов мира выступают в АПЛ (все – за «Манчестер Сити».
Источник: телеграм-канал Transferrmarkt