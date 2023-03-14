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    Какой вы футболист?

    Transferrmarkt составил символическую сборную из самых дорогих игроков мира

    Портал Transferrmarkt составил символическую сборную из самых дорогих футболистов мира. Ее суммарная стоимость – более миллиарда евро.

    В команду не попали Лионель Месси и Криштиану Роналду, у которых в сумме 12 «Золотых мячей».

    • Самый дорогой игрок в мире сейчас – Килиан Мбаппе (180 миллионов евро).
    • Самым дешевым игроком символической сборной оказался вратарь Тибо Куртуа (60 миллионов).
    • Только 3 игрока из символической сборной самых дорогих футболистов мира выступают в АПЛ (все – за «Манчестер Сити».

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    Источник: телеграм-канал Transferrmarkt

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    14.03.2023 10:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14327

      Skull_Boy 14 марта, 13:22

      Как туда попал дыра Гвардиол

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +168

      odessakmv 14 марта, 11:08

      а как же шМудрик?!?!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6081

      Enter2006 14 марта, 11:06

      Жена Роналду поржала над этой сборной, прикручивая себе новые сиськи. ))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +37

      JIEGEHDA 14 марта, 10:56

      Араухо ? Стоит дешевле чем эти?

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