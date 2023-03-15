«Зенит» и «Динамо» сыграют в первом матче 1/4 финала Кубка России. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Знаешь, кто победит? Получи бесплатный бонус в 17000 рублей и ставь на матч

Пять последних очных матчей: три победы «Зенита», одна ничья, один раз выиграло «Динамо».

В последний раз команды встречались 17 сентября 2022 года – петербуржцы победили со счетом 2:0 в Москве. Забили Андрей Мостовой и Густаво Мантуан.

Игра состоится в среду, 15 марта.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

Начало – в 20:00 мск.

«Зенит» – явный фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу петербургской команды составляет 1,36. На ничью дают 5,30. На выигрыш гостей можно поставить за 8,90.