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    Где смотреть матч «Зенит» – «Динамо»: 1/4 финала Кубка России

    «Зенит» и «Динамо» сыграют в первом матче 1/4 финала Кубка России. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    Пять последних очных матчей: три победы «Зенита», одна ничья, один раз выиграло «Динамо».

    В последний раз команды встречались 17 сентября 2022 года – петербуржцы победили со счетом 2:0 в Москве. Забили Андрей Мостовой и Густаво Мантуан.

    • Игра состоится в среду, 15 марта.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».
    • Начало – в 20:00 мск.

    «Зенит» – явный фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу петербургской команды составляет 1,36. На ничью дают 5,30. На выигрыш гостей можно поставить за 8,90.

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +629

      Номэд 3 часа назад

      Питорским некогда смотреть. У них вечерние рейды по мусорным бакам.

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