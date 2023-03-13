Юран прокомментировал новость об участии России в турнире с азиатскими сборными

Экс-тренер «Химок» Сергей Юран отреагировал на новость об участии сборной России в чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации (CAFA).

«Это международный турнир. В любом случае за неимением на данном этапе лучшего почему нет? Сборной нужно играть международные турниры, поэтому в данной ситуации это хороший вариант», – сказал Юран.