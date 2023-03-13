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    Юран прокомментировал новость об участии России в турнире с азиатскими сборными

    Экс-тренер «Химок» Сергей Юран отреагировал на новость об участии сборной России в чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации (CAFA).

    «Это международный турнир. В любом случае за неимением на данном этапе лучшего почему нет? Сборной нужно играть международные турниры, поэтому в данной ситуации это хороший вариант», – сказал Юран.

    • Турнир пройдет с с 9 по 21 июня 2023 года в Ташкенте и Бишкеке.
    • Соперники России – Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.
    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

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    Источник: «Чемпионат»

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    13.03.2023 16:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6081

      Enter2006 13 марта, 17:34

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