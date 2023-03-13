Юран прокомментировал новость об участии России в турнире с азиатскими сборными

Экс-тренер «Химок» Сергей Юран отреагировал на новость об участии сборной России в чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации (CAFA).
«Это международный турнир. В любом случае за неимением на данном этапе лучшего почему нет? Сборной нужно играть международные турниры, поэтому в данной ситуации это хороший вариант», – сказал Юран.
- Турнир пройдет с с 9 по 21 июня 2023 года в Ташкенте и Бишкеке.
- Соперники России – Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
Источник: «Чемпионат»