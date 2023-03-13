Карпин отреагировал на приглашение России на чемпионат Центрально-Азиатской ассоциации

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал новость об участии национальной команды в чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации (CAFA).
«Без понятия. Первый раз слышу, так что не знаю пока ничего. Я не в курсе», – сказал Карпин.
- Турнир пройдет с с 9 по 21 июня 2023 года в Ташкенте и Бишкеке.
- Соперники России – Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
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Источник: «Р-Спорт»