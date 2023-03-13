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    Какой вы футболист?

    Карпин отреагировал на приглашение России на чемпионат Центрально-Азиатской ассоциации

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал новость об участии национальной команды в чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации (CAFA).

    «Без понятия. Первый раз слышу, так что не знаю пока ничего. Я не в курсе», – сказал Карпин.

    • Турнир пройдет с с 9 по 21 июня 2023 года в Ташкенте и Бишкеке.
    • Соперники России – Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.
    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    13.03.2023 15:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6960

      sochi-2013 13 марта, 18:39

      ДЛБ!
      "Однажды в России" Чересчурчесов- это о Карпине.

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