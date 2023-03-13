Оказывается, у Жиру есть старший брат – вылитый Арагорн из «Властелина колец»

Журналисты из Telefoot сделали сюрприз Оливье Жиру. Они подготовили для него специальное обращение от старшего брата – Ромена.
Ромен сказал несколько слов в поддержку форварда «Милана», из-за которых тот прослезился.
В интернете многие обратили внимание, что Ромен очень похож на Оливье, но отличается длинными волосами и густой бородой. Некоторые сравнили его с Арагорном из фильма «Властелин колец».
- Ромен вместе с Оливье начинал футбольную карьеру. Они выступали в одной академии и представляли Францию U15 и U17.
- Затем старший брат бросил футбол и стал диетологом.
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Источник: «Бомбардир»