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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Оказывается, у Жиру есть старший брат – вылитый Арагорн из «Властелина колец»

    Журналисты из Telefoot сделали сюрприз Оливье Жиру. Они подготовили для него специальное обращение от старшего брата – Ромена.

    Ромен сказал несколько слов в поддержку форварда «Милана», из-за которых тот прослезился.

    В интернете многие обратили внимание, что Ромен очень похож на Оливье, но отличается длинными волосами и густой бородой. Некоторые сравнили его с Арагорном из фильма «Властелин колец».

    • Ромен вместе с Оливье начинал футбольную карьеру. Они выступали в одной академии и представляли Францию U15 и U17.
    • Затем старший брат бросил футбол и стал диетологом.

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    Источник: «Бомбардир»

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    13.03.2023 12:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +142

      Антон Л 13 марта, 15:34

      Давайте, скажем прямо - он похож на всех бородатых мужиков с длинными волосами.

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