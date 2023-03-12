Дзюба: «В «Локомотиве» я уже свой»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал об адаптации в клубе.
— Отбегал в матче с «Ахматом» прилично. Всe, можно говорить, что готов на 100%?
— Да, я готов. Здесь надо огромное спасибо сказать тренерскому штабу — Михалычу (Михаилу Галактионову), Анатоличу (Олег Левин). Они в меня очень верят, я им безумно благодарен. С первого дня здесь понимал, что приложу все усилия, чтобы помочь команде. Ребятам тоже надо отдать должное, меня быстро приняли в коллектив. Я здесь как свой уже
- Контракт Дзюбы действует до лета.
- Игрок зарабатывает в клубе 2,5 миллиона рублей в месяц без учета бонусов.
- Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
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Источник: «Матч ТВ»