Дзюба: «В «Локомотиве» я уже свой»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал об адаптации в клубе.

— Отбегал в матче с «Ахматом» прилично. Всe, можно говорить, что готов на 100%?

— Да, я готов. Здесь надо огромное спасибо сказать тренерскому штабу — Михалычу (Михаилу Галактионову), Анатоличу (Олег Левин). Они в меня очень верят, я им безумно благодарен. С первого дня здесь понимал, что приложу все усилия, чтобы помочь команде. Ребятам тоже надо отдать должное, меня быстро приняли в коллектив. Я здесь как свой уже

Контракт Дзюбы действует до лета.

Игрок зарабатывает в клубе 2,5 миллиона рублей в месяц без учета бонусов.

Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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