Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Дзюба: «В «Локомотиве» я уже свой»

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал об адаптации в клубе.

    — Отбегал в матче с «Ахматом» прилично. Всe, можно говорить, что готов на 100%?

    — Да, я готов. Здесь надо огромное спасибо сказать тренерскому штабу — Михалычу (Михаилу Галактионову), Анатоличу (Олег Левин). Они в меня очень верят, я им безумно благодарен. С первого дня здесь понимал, что приложу все усилия, чтобы помочь команде. Ребятам тоже надо отдать должное, меня быстро приняли в коллектив. Я здесь как свой уже

    • Контракт Дзюбы действует до лета.
    • Игрок зарабатывает в клубе 2,5 миллиона рублей в месяц без учета бонусов.
    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

    Ставь на матчи любимой команды, получив бесплатный бонус в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Дзюба ответил на просьбу Генича о личной встрече 9
    Лодыгин рассказал о драке с Дзюбой 4
    Галактионов объяснил, почему Дзюба не сыграет с «Акроном»
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.03.2023 12:36
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +90

      Бригадный 12 марта, 16:19

      Свезло проводницам. Что такой брутальный Новый Шериф у них появился. Потому как бывый шериф, некто Баринов, расписался в полном неумении. Никак не мог, паньмаишь, проводниц в тонус привести. Дзюба смог. В общем, - успехов Дзюбе и великому клубу, в который ему повезло попасть. Локомотив нужен РПЛ и РПЛ нужна Локомотиву.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14469

      playsh 12 марта, 15:52

      Прошман-товка футбольная,подстраиваешься под любого,кто готов продлить тебе жизнь в спорте,а потом и Локо обосрёшь,как Спартак с Зенитом,без которых ты никто.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +687

      egor tikhonov 12 марта, 14:10

      резиновый ты наш , отечественный...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      dvwegwehwe 12 марта, 13:47


      Уникальный видeо-pегистpатор с pадaр-дeтектopом, паpктpоникoм, с датчикaми движeния и yдара и кaмеpой зaднeго вида - обeзoпасит и зaщитит от штpафoв и подстав вcегo за пoлцeны (1990 руб.)------> https://paply.org/vivo

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17593

      NewLife 12 марта, 13:39

      Ты давно уже свой у пропаг.андонов Газпром тв.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7043

      Semenycch 12 марта, 12:54

      Не говори гоп. Работай, не болтай лишнего.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1211

      Suvorov51 12 марта, 12:45

      Ну да, ты и в Туле у нас был свой, а вот когда попал в помойку стал другой ну это голубой, они же блекло голубые, да еще и стал Рукаку, а так ты свой

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11