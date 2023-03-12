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Дзюба: «В «Локомотиве» я уже свой»

12 марта 2023, 12:36
5

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал об адаптации в клубе.

— Отбегал в матче с «Ахматом» прилично. Всe, можно говорить, что готов на 100%?

— Да, я готов. Здесь надо огромное спасибо сказать тренерскому штабу — Михалычу (Михаилу Галактионову), Анатоличу (Олег Левин). Они в меня очень верят, я им безумно благодарен. С первого дня здесь понимал, что приложу все усилия, чтобы помочь команде. Ребятам тоже надо отдать должное, меня быстро приняли в коллектив. Я здесь как свой уже

  • Контракт Дзюбы действует до лета.
  • Игрок зарабатывает в клубе 2,5 миллиона рублей в месяц без учета бонусов.
  • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (5)
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NewLife
1678617588
Ты давно уже свой у пропаг.андонов Газпром тв.
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dvwegwehwe
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egor tikhonov
1678619425
резиновый ты наш , отечественный...
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Plyash
1678625539
Прошман-товка футбольная,подстраиваешься под любого,кто готов продлить тебе жизнь в спорте,а потом и Локо обосрёшь,как Спартак с Зенитом,без которых ты никто.
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Бригадный
1678627168
Свезло проводницам. Что такой брутальный Новый Шериф у них появился. Потому как бывый шериф, некто Баринов, расписался в полном неумении. Никак не мог, паньмаишь, проводниц в тонус привести. Дзюба смог. В общем, - успехов Дзюбе и великому клубу, в который ему повезло попасть. Локомотив нужен РПЛ и РПЛ нужна Локомотиву.
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