Промес: «Позже я выскажусь по своему судебному разбирательству»

Ситуация неприятная но Квинси сумел набрать нужные кондиции и показывает отличный футбол.
Нападающий «Спартака» Квинси Промес пока отказывается говорить на тему своего уголовного преследования в Нидерландах.
«Моя ситуация? Это неинтересно. Я здесь, мы выиграли у «Факела» (3:2) – это самая важная информация.
Готов ли я буду позже высказать об этом? Да, конечно, но сейчас я сфокусирован на футболе», – сказал Квинси.
- В Нидерландах Промес проходит обвиняемым по уголовным делам. Его подозревают в нападении на родственника и причастности к торговле наркотиками.
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