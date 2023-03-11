Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Промес: «Позже я выскажусь по своему судебному разбирательству»

    Нападающий «Спартака» Квинси Промес пока отказывается говорить на тему своего уголовного преследования в Нидерландах.

    «Моя ситуация? Это неинтересно. Я здесь, мы выиграли у «Факела» (3:2) – это самая важная информация.

    Готов ли я буду позже высказать об этом? Да, конечно, но сейчас я сфокусирован на футболе», – сказал Квинси.

    • В Нидерландах Промес проходит обвиняемым по уголовным делам. Его подозревают в нападении на родственника и причастности к торговле наркотиками.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

    Новости по теме
    В Нидерландах возобновили расследование по делу Промеса 11
    Промес повторил личный рекорд 6
    Генич ответил, является ли Промес лучшим легионером в истории «Спартака» 7
    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.03.2023 23:39
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100922

      zigbert 12 марта, 19:34

      Ситуация неприятная но Квинси сумел набрать нужные кондиции и показывает отличный футбол.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2269

      alefreddy 12 марта, 15:31

      а чего грустить заранее живи и наслаждайся

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2611

      АЛЕКС 58 12 марта, 12:22

      Интервью из-за решётки? Все ждут,кроме красно-белых

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1679

      Benifacto 12 марта, 08:17

      ну чуть не порезал ты брата нарика....ну бывает....конечно лучебы ты ему лампу бы просто встряхнул))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2473

      serglider > Benifacto 12 марта, 10:57

      Сожитель сестры уже считается братом? В зависимости от ракурса социальной ответственности иной сестры, таких "братьев" может быль не один десяток, а то и сотен))) Что-то мне не по себе от таких скоро сделанных "родственников"...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1679

      Benifacto > serglider 12 марта, 20:01

      а я чето читал что он какого то троюродного брата порезал)))) а это свояк....ыыы

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11