Промес: «Позже я выскажусь по своему судебному разбирательству»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес пока отказывается говорить на тему своего уголовного преследования в Нидерландах.

«Моя ситуация? Это неинтересно. Я здесь, мы выиграли у «Факела» (3:2) – это самая важная информация.

Готов ли я буду позже высказать об этом? Да, конечно, но сейчас я сфокусирован на футболе», – сказал Квинси.

В Нидерландах Промес проходит обвиняемым по уголовным делам. Его подозревают в нападении на родственника и причастности к торговле наркотиками.

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