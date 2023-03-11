Федун считает, что Промес обгонит Симоняна по голам за «Спартак»

Да, для Спартачей выгодно, что бы эпопея с судебными делами по Промесу длилась как можно дольше))) Не верится что он не сдриснет в Европу, как только тяжбы закончатся. Для рекорда за Спартач ему нужно провести минимум 4-5 полноценных сезонов.
Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал преодоление форвардом команды Квинси Промесом отметки в 100 голов за клуб.
«Поздравляю Квинси Промеса с сотым и сто первым голами за «Спартак». Это круто, молодец! Еще немножко и будет лучшим бомбардиром в истории клуба», – сказал Федун.
- Промес забил юбилейный гол в 19-м туре РПЛ против «Факела» (3:2).
- Игрок в клубе с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).
- Лучший бомбардир «Спартака» – Никита Симонян (162 гола).
Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?