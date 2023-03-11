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    Какой вы футболист?

    Федун считает, что Промес обгонит Симоняна по голам за «Спартак»

    Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал преодоление форвардом команды Квинси Промесом отметки в 100 голов за клуб.

    «Поздравляю Квинси Промеса с сотым и сто первым голами за «Спартак». Это круто, молодец! Еще немножко и будет лучшим бомбардиром в истории клуба», – сказал Федун.

    • Промес забил юбилейный гол в 19-м туре РПЛ против «Факела» (3:2).
    • Игрок в клубе с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).
    • Лучший бомбардир «Спартака» – Никита Симонян (162 гола).

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    11.03.2023 22:41
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2473

      serglider 12 марта, 10:37

      Да, для Спартачей выгодно, что бы эпопея с судебными делами по Промесу длилась как можно дольше))) Не верится что он не сдриснет в Европу, как только тяжбы закончатся. Для рекорда за Спартач ему нужно провести минимум 4-5 полноценных сезонов.

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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 11 марта, 22:59

      Если не посадят. А если прекратят уголовное преследование, то сбежит в этот же день от сви ней. Гыгыгы

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      Рейтинг: +93

      =Cпapтак= > ПалкоВводецъ (returned) 12 марта, 06:07

      как юра альберто твоя убежала да? и стерла все упоминание об бзените давай раскажи нам лучше про это

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      Рейтинг: +93

      =Cпapтак= > ПалкоВводецъ (returned) 12 марта, 06:07

      как таких как ты носит эта земля не понимаю.ты не уроп ли случаем очень на это похоже

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      Рейтинг: +628

      Номэд > =Cпapтак= 12 марта, 07:29

      Это питерский дебил. Тут их много.

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      Рейтинг: +1210

      Suvorov51 > Номэд 12 марта, 10:12

      Нет, он просто с палкой в жопе

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