Федун считает, что Промес обгонит Симоняна по голам за «Спартак»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал преодоление форвардом команды Квинси Промесом отметки в 100 голов за клуб.

«Поздравляю Квинси Промеса с сотым и сто первым голами за «Спартак». Это круто, молодец! Еще немножко и будет лучшим бомбардиром в истории клуба», – сказал Федун.

Промес забил юбилейный гол в 19-м туре РПЛ против «Факела» (3:2).

Игрок в клубе с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).

Лучший бомбардир «Спартака» – Никита Симонян (162 гола).

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