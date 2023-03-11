Кечинов: «Арбитры по отношению к «Спартаку» судят странно»

А по отношению к другим, конечно, всё понятно! Другим, прям, аж, подсвистывают и пасы отдают. Прям, всем помогают, ну, кроме "Спартака", да? Правда?
Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о судействе в матче 19-го тура РПЛ против «Факела» (3:2).
«Есть ощущение, что арбитры судят странно по отношению к «Спартаку». Александр Соболев забивает во втором матче… Я посмотрел повтор: мне показалось, что всe было чисто и не было никаких нарушений. Они смотрят эти повторы, а потом начинают свои действия. Какое-то странное судейство стало с этим VAR», – сказала Кечинов.
- Матч в поле судил Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.
- В 1-м тайме он отменил гол «Спартака» и назначил в его ворота пенальти.
- «Спартак» отстает от лидирующего «Зенита» на 5 очков.
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