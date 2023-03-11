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    Какой вы футболист?

    Кечинов: «Арбитры по отношению к «Спартаку» судят странно»

    Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о судействе в матче 19-го тура РПЛ против «Факела» (3:2).

    «Есть ощущение, что арбитры судят странно по отношению к «Спартаку». Александр Соболев забивает во втором матче… Я посмотрел повтор: мне показалось, что всe было чисто и не было никаких нарушений. Они смотрят эти повторы, а потом начинают свои действия. Какое-то странное судейство стало с этим VAR», – сказала Кечинов.

    • Матч в поле судил Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.
    • В 1-м тайме он отменил гол «Спартака» и назначил в его ворота пенальти.
    • «Спартак» отстает от лидирующего «Зенита» на 5 очков.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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    Источник: «Чемпионат»

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    11.03.2023 22:01
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +467

      Vratarь 12 марта, 12:04

      А по отношению к другим, конечно, всё понятно! Другим, прям, аж, подсвистывают и пасы отдают. Прям, всем помогают, ну, кроме "Спартака", да? Правда?

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      Рейтинг: +2326

      моэм 12 марта, 08:06

      Ничего странного ...Спартак реальный конкурент Зенита ....и судьи , находящиеся на содержании Газпрома , просто " отрабатывают " бабло .

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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 11 марта, 22:52

      Закон бумеранга.
      Теперь всю вторую половину будете со.сать!
      :)))

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      Рейтинг: +21247

      Persona_non_Grata 11 марта, 22:42

      " Странно" это очень мягко сказано !!!(((

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      Рейтинг: +324

      Ниф-Ниф 11 марта, 22:29

      Судят не странно, а срано.

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