Кечинов: «Арбитры по отношению к «Спартаку» судят странно»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о судействе в матче 19-го тура РПЛ против «Факела» (3:2).

«Есть ощущение, что арбитры судят странно по отношению к «Спартаку». Александр Соболев забивает во втором матче… Я посмотрел повтор: мне показалось, что всe было чисто и не было никаких нарушений. Они смотрят эти повторы, а потом начинают свои действия. Какое-то странное судейство стало с этим VAR», – сказала Кечинов.

Матч в поле судил Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.

В 1-м тайме он отменил гол «Спартака» и назначил в его ворота пенальти.

«Спартак» отстает от лидирующего «Зенита» на 5 очков.

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