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    Какой вы футболист?

    Асхабадзе: «Стадион на матче «Спартак» – «Факел» был не спартаковский, а воронежский»

    Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе дал комментарий после матча 19-го тура РПЛ против «Спартака» (2:3).

    «В первую очередь благодарность болельщикам, которые приехали. Сегодня стадион был не спартаковский, а воронежский. Большое спасибо команде, которая пытается вырвать очки до самого последнего и усложняет задачу команде, бюджет которой в 20 раз больше, это дорогого стоит.

    Сегодня сражались, как по мне, претензий к игрокам нет. Это было достойное выступление, с точки зрения сравнения бюджетов и всего остального. Вопросов по судейству сегодня нет. Вопросы есть всегда, но можно разбирать любой момент, но мы не жалуемся, не входим в эти детали, не плачем как многие другие», – сказал функционер.

    • Асхабадзе ранее был генеральным директором «Спартака».
    • В частности, Асхабадзе организовал в 2014 году трансфер в Россию Квинси Промеса.
    • Нидерландец в матче с «Факелом» преодолел отметку в 100 голов за «Спартак».

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    Источник: ТАСС

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    11.03.2023 21:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +443

      FCSpartakM 11 марта, 21:40

      На Спартаке давно гости перекрикивают хозяев, так как фанаты на стадик не ходят, так что нашел чем гордиться.

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