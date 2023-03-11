Соболев – после отмененного гола «Факелу»: «Мячи Соболева не считаются»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высмеял отмену собственного гола в матче 19-го тура РПЛ против «Факела» (3:2).

Форвард выложил шуточное объяснение VAR: «Мячи Соболева не считаются». Также он добавил, что у него в матче 1+1 по системе «гол+пас».

У Соболева отменили гол во 2-м матче подряд.

Матч с «Факелом» обслуживал петербуржец Владислав Безбородов.

«Спартак» отстает от лидирующего «Зенита» на 5 очков.

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