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    Соболев – после отмененного гола «Факелу»: «Мячи Соболева не считаются»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев высмеял отмену собственного гола в матче 19-го тура РПЛ против «Факела» (3:2).

    Форвард выложил шуточное объяснение VAR: «Мячи Соболева не считаются». Также он добавил, что у него в матче 1+1 по системе «гол+пас».

    • У Соболева отменили гол во 2-м матче подряд.
    • Матч с «Факелом» обслуживал петербуржец Владислав Безбородов.
    • «Спартак» отстает от лидирующего «Зенита» на 5 очков.

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    Источник: телеграм-канал Александра Соболева

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    11.03.2023 18:53
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +3916

      Ziklop 11 марта, 19:37

      дельфин это тебе воздалось за симуляции.

      2
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      Рейтинг: +375

      Нуф-Нуф 11 марта, 19:36

      Стыдно за газпром!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +7964

      Томик 11 марта, 19:20

      Было "Рука Ракицкого - не рука". Теперь "Голы Соболева не считаются". Хорошие ребята. И ведь объяснят, если надо.

      7
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      ...
      Рейтинг: +2269

      alefreddy > Томик 12 марта, 15:29

      какая рука может быть у Сенита только рука бога(Марадона)

      0
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      Рейтинг: +832

      Solist345345 11 марта, 19:15

      Шутка зачётная

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 11 марта, 19:14

      Соболев погряз в криминальных голах. А криминальный Промес забивает по закону. )))

      0
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      Рейтинг: +3804

      lordmrv 11 марта, 19:10

      А почему мне стыдно за Газпром и его выкормышей?

      6
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      Рейтинг: +4143

      Иван Петров 1986 > lordmrv 11 марта, 19:17

      А всем нормальным стыдно за них. Они же НАШЕ ДОСТОЯНИЕ.

      4
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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka > lordmrv 11 марта, 21:55

      Да уй вас сектантов знает .

      0
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      Рейтинг: +3804

      lordmrv > Barmaleushka 11 марта, 22:04

      точно, мы непредсказуемые в отличие от вас, немытых

      0
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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka > lordmrv 11 марта, 22:15

      Ваше нытьё - самое предсказуемое явление .

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      Рейтинг: +3804

      lordmrv > Barmaleushka 12 марта, 00:38

      путаешь нытье (присущее вам) и объективный анализ)))

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      Рейтинг: +4143

      Иван Петров 1986 11 марта, 19:07

      У тебя пасы голевые хорошие - не грусти.

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      Рейтинг: +11402

      "supermax" > Иван Петров 1986 11 марта, 19:25

      хорошо что они пока считаются))

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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 11 марта, 19:00

      Пенёк, надо чисто забивать, а не из по тишка как ты привык. Гыгыгы

      6
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      Рейтинг: +4143

      Иван Петров 1986 > ПалкоВводецъ (returned) 11 марта, 19:01

      Палка в жопе опять тут как тут. Тебе не больно родной.

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      Рейтинг: +21247

      Persona_non_Grata > Иван Петров 1986 11 марта, 21:03

      Там эта палка, как в "кастрюльке", без неё даже и не комфортно как-то )

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      Рейтинг: +2269

      alefreddy 11 марта, 18:59

      тонкий юмор и по делу

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