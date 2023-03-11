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    Прогнозы и коэффициенты на матч «Краснодар» – «Динамо»

    «Краснодар» и «Динамо» сыграют в матче 19-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ФК Краснодар». Начало – в 19:00 по московскому времени.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    Стартовые составы:

    Краснодар: Сафонов, Рамирес, Алонсо, Кайо, Волков, Сперцян, Ленини, Баньяц, Мозес, Кади, Кордоба.

    Динамо: Шунин, Скопинцев, Фернандес, Сазонов, Даса, Кутицкий, Фомин, Гогнидзе, Нгамале, Гладышев, Тюкавин.

    Судья: Артем Любимов (Россия)

    • Матчей в сезоне: 9
    • Желтые карточки: 46 (5,1 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 3
    • Фолы в среднем за матч: 21

    Игра первого круга проходила 13 августа и закончилась безголевой ничьей – 0:0.

    Коэффициенты:

    • Победа Краснодара – 2.60
    • Ничья – 3.50
    • Победа Динамо – 2.70

    Прогноз на матч: тотал голов меньше (3)

    Где смотреть матч Краснодар – Динамо

    Источник: «Бомбардир»

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    11.03.2023 18:07
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