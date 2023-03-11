«Краснодар» и «Динамо» сыграют в матче 19-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ФК Краснодар». Начало – в 19:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Знаешь победителя? Получи бесплатный бонус в 17000 рублей и ставь на матч

Стартовые составы:

Краснодар: Сафонов, Рамирес, Алонсо, Кайо, Волков, Сперцян, Ленини, Баньяц, Мозес, Кади, Кордоба.

Динамо: Шунин, Скопинцев, Фернандес, Сазонов, Даса, Кутицкий, Фомин, Гогнидзе, Нгамале, Гладышев, Тюкавин.

Судья: Артем Любимов (Россия)

Матчей в сезоне: 9

Желтые карточки: 46 (5,1 в среднем за матч)

Красные карточки: 3

Фолы в среднем за матч: 21

Игра первого круга проходила 13 августа и закончилась безголевой ничьей – 0:0.

Коэффициенты:

Победа Краснодара – 2.60

Ничья – 3.50

Победа Динамо – 2.70

Прогноз на матч: тотал голов меньше (3)

Где смотреть матч Краснодар – Динамо