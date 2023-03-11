«Краснодар» и «Динамо» сыграют в матче 19-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ФК Краснодар». Начало – в 19:00 по московскому времени.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Стартовые составы:
Краснодар: Сафонов, Рамирес, Алонсо, Кайо, Волков, Сперцян, Ленини, Баньяц, Мозес, Кади, Кордоба.
Динамо: Шунин, Скопинцев, Фернандес, Сазонов, Даса, Кутицкий, Фомин, Гогнидзе, Нгамале, Гладышев, Тюкавин.
Судья: Артем Любимов (Россия)
- Матчей в сезоне: 9
- Желтые карточки: 46 (5,1 в среднем за матч)
- Красные карточки: 3
- Фолы в среднем за матч: 21
Игра первого круга проходила 13 августа и закончилась безголевой ничьей – 0:0.
Коэффициенты:
- Победа Краснодара – 2.60
- Ничья – 3.50
- Победа Динамо – 2.70
Прогноз на матч: тотал голов меньше (3)
Источник: «Бомбардир»