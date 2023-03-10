Делегация РФС во главе с Дюковым примет участие в Конгрессе ФИФА

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков сообщил, что российская делегация отправится на Конгресс ФИФА в Руанду.

Туда поедут президент РФС Александр Дюков, вице‑президент Александр Алаев и генеральный секретарь Максим Митрофанов.

«Дюков, и Алаев с Митрофановым там будут, мы будем представлены высокопоставленными представителями РФС.

Мне тоже приходило приглашение на Конгресс ФИФА, но я вежливо отказался. Мне уже здоровье не позволяет летать, а там получится еще и перелет тяжелый – часов 12 или 14.

Тем более, вы же понимаете, какое там расписание: ты прилетаешь, прием, на следующий день – Конгресс, и потом улетаешь. Зачем мне это нужно?

Тем более мы будем представлены высокопоставленными представителями РФС, я там совершенно не нужен», – сказал Колосков.

73‑й Конгресс ФИФА пройдет 16 марта в столице Руанды – Кигали.

Главным событием заседания станут выборы президента ФИФА.

Единственный кандидат на должность – действующий глава организации Джанни Инфантино.

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