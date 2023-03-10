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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Делегация РФС во главе с Дюковым примет участие в Конгрессе ФИФА

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков сообщил, что российская делегация отправится на Конгресс ФИФА в Руанду.

    Туда поедут президент РФС Александр Дюков, вице‑президент Александр Алаев и генеральный секретарь Максим Митрофанов.

    «Дюков, и Алаев с Митрофановым там будут, мы будем представлены высокопоставленными представителями РФС.

    Мне тоже приходило приглашение на Конгресс ФИФА, но я вежливо отказался. Мне уже здоровье не позволяет летать, а там получится еще и перелет тяжелый – часов 12 или 14.

    Тем более, вы же понимаете, какое там расписание: ты прилетаешь, прием, на следующий день – Конгресс, и потом улетаешь. Зачем мне это нужно?

    Тем более мы будем представлены высокопоставленными представителями РФС, я там совершенно не нужен», – сказал Колосков.

    • 73‑й Конгресс ФИФА пройдет 16 марта в столице Руанды – Кигали.
    • Главным событием заседания станут выборы президента ФИФА.
    • Единственный кандидат на должность – действующий глава организации Джанни Инфантино.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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    Источник: «Матч ТВ»

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    10.03.2023 13:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2866

      nemolod 10 марта, 18:22

      Ехать на перевыборы марионетки-какой в этом смысл? Он ничего не решает,санкции не отменят!

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      Рейтинг: +14327

      Skull_Boy 10 марта, 16:17

      Суперкоманда - терпила, мямля и жополиз

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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 10 марта, 14:52

      Если приедут с Конгресса с результатом о снятии санкций, то памятник Дюку из Одессы надо перенести в Питер. )

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 10 марта, 14:31

      Единственный кандидат на должность – действующий глава организации Джанни Инфантино! Демократия по АМЕРИКАНСКИ!

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 10 марта, 14:30

      Да, Колосков, ты там не нужен. Ты и здесь никому не нужен. Иди уже на пенсию. ПОРА!!!!!!!!!!!!!!!!!

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