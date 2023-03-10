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  • Делегация РФС во главе с Дюковым примет участие в Конгрессе ФИФА

Делегация РФС во главе с Дюковым примет участие в Конгрессе ФИФА

10 марта 2023, 13:55
3

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков сообщил, что российская делегация отправится на Конгресс ФИФА в Руанду.

Туда поедут президент РФС Александр Дюков, вице‑президент Александр Алаев и генеральный секретарь Максим Митрофанов.

«Дюков, и Алаев с Митрофановым там будут, мы будем представлены высокопоставленными представителями РФС.

Мне тоже приходило приглашение на Конгресс ФИФА, но я вежливо отказался. Мне уже здоровье не позволяет летать, а там получится еще и перелет тяжелый – часов 12 или 14.

Тем более, вы же понимаете, какое там расписание: ты прилетаешь, прием, на следующий день – Конгресс, и потом улетаешь. Зачем мне это нужно?

Тем более мы будем представлены высокопоставленными представителями РФС, я там совершенно не нужен», – сказал Колосков.

  • 73‑й Конгресс ФИФА пройдет 16 марта в столице Руанды – Кигали.
  • Главным событием заседания станут выборы президента ФИФА.
  • Единственный кандидат на должность – действующий глава организации Джанни Инфантино.

Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Дюков Александр Митрофанов Максим Алаев Александр
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1678449173
Если приедут с Конгресса с результатом о снятии санкций, то памятник Дюку из Одессы надо перенести в Питер. )
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Skull_Boy
1678454220
Суперкоманда - терпила, мямля и жополиз
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nemolod
1678461771
Ехать на перевыборы марионетки-какой в этом смысл? Он ничего не решает,санкции не отменят!
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