Делегация РФС во главе с Дюковым примет участие в Конгрессе ФИФА

Ехать на перевыборы марионетки-какой в этом смысл? Он ничего не решает,санкции не отменят!
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков сообщил, что российская делегация отправится на Конгресс ФИФА в Руанду.
Туда поедут президент РФС Александр Дюков, вице‑президент Александр Алаев и генеральный секретарь Максим Митрофанов.
«Дюков, и Алаев с Митрофановым там будут, мы будем представлены высокопоставленными представителями РФС.
Мне тоже приходило приглашение на Конгресс ФИФА, но я вежливо отказался. Мне уже здоровье не позволяет летать, а там получится еще и перелет тяжелый – часов 12 или 14.
Тем более, вы же понимаете, какое там расписание: ты прилетаешь, прием, на следующий день – Конгресс, и потом улетаешь. Зачем мне это нужно?
Тем более мы будем представлены высокопоставленными представителями РФС, я там совершенно не нужен», – сказал Колосков.
- 73‑й Конгресс ФИФА пройдет 16 марта в столице Руанды – Кигали.
- Главным событием заседания станут выборы президента ФИФА.
- Единственный кандидат на должность – действующий глава организации Джанни Инфантино.
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