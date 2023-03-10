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    Заварзин: «Дзюба не будет вызываться в сборную, пока ее тренирует Карпин»

    Бывший президент РПЛ Юрий Заварзин прокомментировал невызов нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в сборную России на товарищеские матчи с Ираном и Ираком.

    «Надо ли было вызывать Дзюбу сейчас, чтобы он забил гол и стал лучшим бомбардиром сборной? Здесь очевидная ситуация. Тут антипатия со стороны Карпина. Нет смысла рассуждать на эту тему. Еще давно у них не сложились отношения.

    На игровые качества Артема Валерий Георгиевич не обращает внимание. Последнее слово за Карпиным. До тех пор, пока Карпин руководит сборной, Дзюба не будет вызываться», — сказал Заварзин.

    • 23 марта Россия сыграет в Тегеране против Ирана.
    • 26 марта команда Карпина примет Ирак в Санкт-Петербурге.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    10.03.2023 07:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +122

      Назарян 10 марта, 09:40

      да вы зае.....ли со своим Дзюбой больше не о чем писать ???

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      Рейтинг: +1209

      Suvorov51 > Назарян 10 марта, 09:52

      Ну тогда будем писать про Набалдяна из Динамо, как он хорошо и уже в Челси перешел

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