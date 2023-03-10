Заварзин: «Дзюба не будет вызываться в сборную, пока ее тренирует Карпин»

Бывший президент РПЛ Юрий Заварзин прокомментировал невызов нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в сборную России на товарищеские матчи с Ираном и Ираком.

«Надо ли было вызывать Дзюбу сейчас, чтобы он забил гол и стал лучшим бомбардиром сборной? Здесь очевидная ситуация. Тут антипатия со стороны Карпина. Нет смысла рассуждать на эту тему. Еще давно у них не сложились отношения.

На игровые качества Артема Валерий Георгиевич не обращает внимание. Последнее слово за Карпиным. До тех пор, пока Карпин руководит сборной, Дзюба не будет вызываться», — сказал Заварзин.

23 марта Россия сыграет в Тегеране против Ирана.

26 марта команда Карпина примет Ирак в Санкт-Петербурге.

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