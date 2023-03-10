Черчесов прокомментировал поражение «Ференцвароша» от «Байера» в Лиге Европы

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов подвел итоги проигранного матча с «Байером».
- Немцы дома победили со счетом 2:0.
- Ответная встреча 1/8 финала Лиги Европы состоится через неделю в Будапеште.
«Я знал, что мы будем играть против хорошей команды. После первых нескольких минут нам пришлось немного просыпаться. К сожалению, мы пропустили два мяча, которые не должны были залетать.
Что касается будущего, могу только сказать, что сначала мы будем готовиться к матчу чемпионата на выходных против «Академии Пушкаша» и только потом займемся ответным матчем, который состоится в Будапеште.
Я не хочу слишком философствовать. Я доволен игрой команды, у нас были моменты во втором тайме. В перерыве я сказал игрокам не оставлять пространства для немцев, не давать шанса забить.
Также мы знали, что наши болельщики поддержат нас здесь в большом количестве, а дома их было бы еще больше.
Перед матчем я уже был сконцентрирован на поле и не слышал, как они меня подбадривали, но в то же время видел, как они болели за нас с воздушными шарами и громкой музыкой. Спасибо им!» – сказал Черчесов.
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