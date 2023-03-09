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    Какой вы футболист?

    РФС изменил рекомендации для судей касательно применения чрезмерной силы

    В РПЛ будут удалять игроков за агрессивное поведение или применения чрезмерной силы в единоборствах.

    Соответствующие рекомендации внес судейский комитет РФС.

    «На сборе в Петрозаводске весной 2022 года судьям были даны инструкции – при пограничных моментах в единоборствах, когда есть критерии на вынесение и желтой карточки и красной карточки, снижать уровень наказания и не удалять игрока с поля.

    Мы надеялись, что это сохранит целостность игры и будет способствовать повышению планки допустимости вынесения дисциплинарных санкций при жестких мужских единоборствах.

    Однако, в конце осенней части сезона-2022/2023 участились случаи применения игроками чрезмерной силы и случаи агрессивного поведения игроков.

    Так как одна из главных задач арбитра на футбольном поле – это защита игроков, нам пришлось поменять рекомендации», – объяснил главный национальный инструктор РФС Николай Левников.

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    Источник: сайт РФС

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    09.03.2023 21:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2472

      serglider 9 марта, 22:34

      Бред сивой кобылы! Что такое "черезмерная сила"? Какие критерии ее оценки? Как итог за одно и то же нарушение одних будут удалять других нет. Отгадайте кто от этого выиграет?

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