Петржела: «Если бы «Газпром» спонсировал «Спартак», они бы выиграли десять чемпионств»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела порассуждал о спонсировании топ-клубов РПЛ.

«Зенит» достиг превосходства в РПЛ благодаря деньгам «Газпрома». У кого больше ресурсов, тот и командует.

Кто богаче: «Зенит» или «Спартак»? Конечно, сине-бело-голубы богаче красно-белых. Если бы «Газпром» спонсировал Спартак, они бы выиграли десять чемпионств.

В футболе редко случаются чудеса, когда бедные команды обыгрывают богатых. Но «Спартак» нельзя отнести к бедным клубам.

В их проект «Лукойл» вложил огромные деньги. Просто этими финансами плохо распорядились», – считает Петржела.

«Зенит» лидирует в этом сезоне РПЛ, набрав 45 баллов в 18 турах.

«Спартак» идет на 2-м месте с 8-очковым отставанием.

Петербуржцы могут стать чемпионами в 5-й раз подряд.

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