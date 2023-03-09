Петржела: «Если бы «Газпром» спонсировал «Спартак», они бы выиграли десять чемпионств»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела порассуждал о спонсировании топ-клубов РПЛ.
«Зенит» достиг превосходства в РПЛ благодаря деньгам «Газпрома». У кого больше ресурсов, тот и командует.
Кто богаче: «Зенит» или «Спартак»? Конечно, сине-бело-голубы богаче красно-белых. Если бы «Газпром» спонсировал Спартак, они бы выиграли десять чемпионств.
В футболе редко случаются чудеса, когда бедные команды обыгрывают богатых. Но «Спартак» нельзя отнести к бедным клубам.
В их проект «Лукойл» вложил огромные деньги. Просто этими финансами плохо распорядились», – считает Петржела.
- «Зенит» лидирует в этом сезоне РПЛ, набрав 45 баллов в 18 турах.
- «Спартак» идет на 2-м месте с 8-очковым отставанием.
- Петербуржцы могут стать чемпионами в 5-й раз подряд.
Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?
Источник: «РБ Спорт»