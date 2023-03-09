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    Какой вы футболист?

    Петржела: «Если бы «Газпром» спонсировал «Спартак», они бы выиграли десять чемпионств»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела порассуждал о спонсировании топ-клубов РПЛ.

    «Зенит» достиг превосходства в РПЛ благодаря деньгам «Газпрома». У кого больше ресурсов, тот и командует.

    Кто богаче: «Зенит» или «Спартак»? Конечно, сине-бело-голубы богаче красно-белых. Если бы «Газпром» спонсировал Спартак, они бы выиграли десять чемпионств.

    В футболе редко случаются чудеса, когда бедные команды обыгрывают богатых. Но «Спартак» нельзя отнести к бедным клубам.

    В их проект «Лукойл» вложил огромные деньги. Просто этими финансами плохо распорядились», – считает Петржела.

    • «Зенит» лидирует в этом сезоне РПЛ, набрав 45 баллов в 18 турах.
    • «Спартак» идет на 2-м месте с 8-очковым отставанием.
    • Петербуржцы могут стать чемпионами в 5-й раз подряд.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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    Источник: «РБ Спорт»

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    09.03.2023 20:27
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +40

      DoctorWatson 11 марта, 03:19

      Ну да, огромные деньги Лукойла распределить не могут, а Газпрома смогли бы)))) Логика вышла из чата

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      Рейтинг: +583

      RusPlan 10 марта, 20:19

      Нах... гаспром, мне будет противно смотреть на игру Спартака с купленными судьями. Пусть лучше сениту все покупают, бом.жи болеют и сенит им это нравится, их это устраивает.

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      Рейтинг: +18129

      ilichkadr 10 марта, 08:42

      По логике Петржелы деньги Лукойла пошли коту под хвост?
      "этими финансами плохо распорядились"
      Надо было учиться у Гаспрома как распоряжаться деньгами, а не мелочь по карманам тырить.

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      Рейтинг: +11331

      alp 9 марта, 22:49

      я даже больше скажу, если бы у бабушки был йух, то она была бы дедушкой

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      Рейтинг: +1208

      Suvorov51 9 марта, 21:33

      Нет, быть богатым ПРОМКВАСУ мало, даже с такими деньгами трудно выиграть у Спартака, надо еще купить смазных и сделать их росиянами, но и этого мало, подкуп судей вот вопрос вопросов

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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 9 марта, 21:21

      Не, не выиграли бы, разворовали бы все!

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      Рейтинг: +876

      O-kolesov 9 марта, 20:56

      Хотелось бы напомнить, что Уренгойгазпром уже был спонсором Спартака в 1996-97 годах.

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      Рейтинг: +5985

      AtticusFinch 9 марта, 20:34

      Дебил - при чем здесь Спартак - кого бы не спонсировал Газпром - он был бы 10 раз чемпионом России

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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > AtticusFinch 9 марта, 20:39

      Спартак надо обязательно приплести - это пиар ...

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      Рейтинг: +5985

      AtticusFinch > VVM1964 9 марта, 20:40

      Ну если ток для этого

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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная > VVM1964 9 марта, 21:51

      Если в заголовке не будет Спартак, то и читать ни кто не будет.

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