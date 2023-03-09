Жена Уокера отреагировала на пьяные выходки мужа. Игрок «Сити» показывал пенис в баре и приставал к девушкам

Энни Килнер, жена защитника «Ман Сити» Кайла Уокера, отреагировала на непристойное поведение мужа в баре.
«Наступает время, когда ты должен перестать пересекать океаны ради людей, которые не стали бы перепрыгивать лужи ради тебя.
Вы будете по-настоящему разочарованы, если думаете, что люди будут делать для вас то, что вы делаете для них. Не у всех одинаковое сердце.
Важно помнить, что независимо от того, насколько вы добры к людям, это не сделает их добрыми к вам», – написала Килнер в соцсетях.
- Уокер оголял член, целовался и обнимался с посторонними женщинами.
- По информации The Sun, Уокеру могут предъявить обвинение в «непристойном раздевании», что влечет за собой до двух лет тюремного заключения.
- Уокер посетил бар через сутки после матча АПЛ против «Ньюкасла» (2:0).
- Сообщается, что Уокер был пьян.
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Источник: «Бомбардир»