Жена Уокера отреагировала на пьяные выходки мужа. Игрок «Сити» показывал пенис в баре и приставал к девушкам

Энни Килнер, жена защитника «Ман Сити» Кайла Уокера, отреагировала на непристойное поведение мужа в баре.

«Наступает время, когда ты должен перестать пересекать океаны ради людей, которые не стали бы перепрыгивать лужи ради тебя.

Вы будете по-настоящему разочарованы, если думаете, что люди будут делать для вас то, что вы делаете для них. Не у всех одинаковое сердце.

Важно помнить, что независимо от того, насколько вы добры к людям, это не сделает их добрыми к вам», – написала Килнер в соцсетях.

Уокер оголял член, целовался и обнимался с посторонними женщинами.

По информации The Sun, Уокеру могут предъявить обвинение в «непристойном раздевании», что влечет за собой до двух лет тюремного заключения.

Уокер посетил бар через сутки после матча АПЛ против «Ньюкасла» (2:0).

Сообщается, что Уокер был пьян.

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