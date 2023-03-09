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    Жена Уокера отреагировала на пьяные выходки мужа. Игрок «Сити» показывал пенис в баре и приставал к девушкам

    Энни Килнер, жена защитника «Ман Сити» Кайла Уокера, отреагировала на непристойное поведение мужа в баре.

    «Наступает время, когда ты должен перестать пересекать океаны ради людей, которые не стали бы перепрыгивать лужи ради тебя.

    Вы будете по-настоящему разочарованы, если думаете, что люди будут делать для вас то, что вы делаете для них. Не у всех одинаковое сердце.

    Важно помнить, что независимо от того, насколько вы добры к людям, это не сделает их добрыми к вам», – написала Килнер в соцсетях.

    • Уокер оголял член, целовался и обнимался с посторонними женщинами.
    • По информации The Sun, Уокеру могут предъявить обвинение в «непристойном раздевании», что влечет за собой до двух лет тюремного заключения.
    • Уокер посетил бар через сутки после матча АПЛ против «Ньюкасла» (2:0).
    • Сообщается, что Уокер был пьян.

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.03.2023 14:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 9 марта, 15:53

      Она и сама не поняла что написала

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      Ответить
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      Рейтинг: +912

      Таврида 9 марта, 15:53

      Настают времена, которые перестали быть старыми временами, а стали новыми временами...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 9 марта, 15:51

      Еще одна мученица.
      :)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +344

      dragoff 9 марта, 15:10

      Ничего не ясно, будто просто скопировала статусы тупой блондинки из ВК))))

      4
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