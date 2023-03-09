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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Москвичев – о туалетах на улице в Сибири: «В России хватает своих проблем – почему бы этим не заняться?»

    Воспитанник «Динамо» Владимир Москвичев высказался о проблемах в России.

    —Три месяца назад делал интервью с футболисткой ЦСКА, которая из маленького городка в Сибири. Там у многих до сих пор туалеты на улице и газ привозят в баллонах.

    — Я стараюсь смотреть не только то, что говорят по ТВ. Его тоже смотрю, просто реже. В целом, понимаю, какая там повестка. Но при этом слежу и за другими новостями. Того же Дудя (признан в РФ физическим лицом, выполняющим функции иноагента – прим. «Бомбардира») смотрю, другие интервью.

    Когда ты смотришь на это, сопоставляешь факты, когда включаешь критическое мышление, мозг понимает, что у нас хватает своих проблем. Почему бы этим не заняться? У нас же достаточно ресурсов, достаточно умных людей.

    Знаете, здесь можно провести параллели с футболом. Когда к тебе, как к футболисту, хорошо относится клуб, тренер, дают тебе возможности развиваться — тебе же не хочется из команды никуда уходить. Хочется в три раза интенсивнее работать на тренировках. В три раза больше пользы приносить команде.

    Тут тоже самое, мне кажется. Чем больше страна тебе даст, тем, наверное, больше захочешь дать ей взамен. В моем понимании это так работает. Если вкладываться в людей, они отплатят тебе той же монетой.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    09.03.2023 14:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 9 марта, 17:44

      Ба-ла-бол!

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      Рейтинг: +11331

      alp 9 марта, 15:46

      сдается мне, что его травмы заставят парня закончить с футбольной карьерой....

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      Рейтинг: +6961

      mamba9090909 9 марта, 15:36

      Более футбольной темы я ещё не видел.

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      Рейтинг: +7850

      BarStep 9 марта, 15:09

      И к чему этот высер, Бомбардир?!

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      Рейтинг: +11331

      alp > BarStep 9 марта, 15:46

      ну а чего непонятного? рейтинг поднять, срач устроить...

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