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  • Москвичев – о туалетах на улице в Сибири: «В России хватает своих проблем – почему бы этим не заняться?»

Москвичев – о туалетах на улице в Сибири: «В России хватает своих проблем – почему бы этим не заняться?»

9 марта 2023, 14:17
5

Воспитанник «Динамо» Владимир Москвичев высказался о проблемах в России.

—Три месяца назад делал интервью с футболисткой ЦСКА, которая из маленького городка в Сибири. Там у многих до сих пор туалеты на улице и газ привозят в баллонах.

— Я стараюсь смотреть не только то, что говорят по ТВ. Его тоже смотрю, просто реже. В целом, понимаю, какая там повестка. Но при этом слежу и за другими новостями. Того же Дудя (признан в РФ физическим лицом, выполняющим функции иноагента – прим. «Бомбардира») смотрю, другие интервью.

Когда ты смотришь на это, сопоставляешь факты, когда включаешь критическое мышление, мозг понимает, что у нас хватает своих проблем. Почему бы этим не заняться? У нас же достаточно ресурсов, достаточно умных людей.

Знаете, здесь можно провести параллели с футболом. Когда к тебе, как к футболисту, хорошо относится клуб, тренер, дают тебе возможности развиваться — тебе же не хочется из команды никуда уходить. Хочется в три раза интенсивнее работать на тренировках. В три раза больше пользы приносить команде.

Тут тоже самое, мне кажется. Чем больше страна тебе даст, тем, наверное, больше захочешь дать ей взамен. В моем понимании это так работает. Если вкладываться в людей, они отплатят тебе той же монетой.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Москвичев Владимир
Комментарии (5)
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BarStep
1678363798
И к чему этот высер, Бомбардир?!
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mamba9090909
1678365376
Более футбольной темы я ещё не видел.
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alp
1678365967
сдается мне, что его травмы заставят парня закончить с футбольной карьерой....
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paracetamol
1678373086
Ба-ла-бол!
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