Москвичев – о туалетах на улице в Сибири: «В России хватает своих проблем – почему бы этим не заняться?»

Воспитанник «Динамо» Владимир Москвичев высказался о проблемах в России.

—Три месяца назад делал интервью с футболисткой ЦСКА, которая из маленького городка в Сибири. Там у многих до сих пор туалеты на улице и газ привозят в баллонах.

— Я стараюсь смотреть не только то, что говорят по ТВ. Его тоже смотрю, просто реже. В целом, понимаю, какая там повестка. Но при этом слежу и за другими новостями. Того же Дудя (признан в РФ физическим лицом, выполняющим функции иноагента – прим. «Бомбардира») смотрю, другие интервью.

Когда ты смотришь на это, сопоставляешь факты, когда включаешь критическое мышление, мозг понимает, что у нас хватает своих проблем. Почему бы этим не заняться? У нас же достаточно ресурсов, достаточно умных людей.

Знаете, здесь можно провести параллели с футболом. Когда к тебе, как к футболисту, хорошо относится клуб, тренер, дают тебе возможности развиваться — тебе же не хочется из команды никуда уходить. Хочется в три раза интенсивнее работать на тренировках. В три раза больше пользы приносить команде.

Тут тоже самое, мне кажется. Чем больше страна тебе даст, тем, наверное, больше захочешь дать ей взамен. В моем понимании это так работает. Если вкладываться в людей, они отплатят тебе той же монетой.

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