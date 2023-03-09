Писарский ответил, хочет ли он стать лучшим бомбардиром сезона РПЛ

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский (Сычевой) рассказал о своем отношении к гонке бомбардиров в чемпионате России-2022/23.

– Ты говорил, что не обращаешь внимание на бомбардирскую гонку. Но может партнeры подкалывают, что Малком тебя уже догнал?

– Нет. Некоторые спрашивают, хочу ли я стать лучшим бомбардиром. Говорю, что я приехал помогать команде, а не добиваться личных результатов.

Буду играть как играл. Если получится забивать и стать лучшим бомбардиром, будет круто.

Я сконцентрирован на команде – набрать больше очков, выше подняться в таблице.

Писарский забил 14 голов (2 – с пенальти) в 16 матчах РПЛ.

У Малкома 14 забитых мячей в 18 играх.

Также 14 раз отличился спартаковец Квинси Промес.

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