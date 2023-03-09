Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Писарский ответил, хочет ли он стать лучшим бомбардиром сезона РПЛ

    Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский (Сычевой) рассказал о своем отношении к гонке бомбардиров в чемпионате России-2022/23.

    – Ты говорил, что не обращаешь внимание на бомбардирскую гонку. Но может партнeры подкалывают, что Малком тебя уже догнал?

    – Нет. Некоторые спрашивают, хочу ли я стать лучшим бомбардиром. Говорю, что я приехал помогать команде, а не добиваться личных результатов.

    Буду играть как играл. Если получится забивать и стать лучшим бомбардиром, будет круто.

    Я сконцентрирован на команде – набрать больше очков, выше подняться в таблице.

    • Писарский забил 14 голов (2 – с пенальти) в 16 матчах РПЛ.
    • У Малкома 14 забитых мячей в 18 играх.
    • Также 14 раз отличился спартаковец Квинси Промес.

    РПЛ вернулась! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Писарский объяснил, почему мартовской сбор России будет серьезнее предыдущего 1
    Писарский назвал соперника, после матчей с которым у него всегда микротравмы: «Жестко играют» 4
    Писарский: «Мне нравится игра Дзюбы» 1
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.03.2023 13:00
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11