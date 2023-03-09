Червиченко рассказал, почему не оформил Fan ID

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко сообщил о проблемах при оформлении «паспорта болельщика».

«Считаю, что Fan ID нужно упростить, причем очень серьезно и значительно. Отменить его будет уже сложно, но упростить жизнь всем стоит.

Очень бы хотелось, чтобы Fan ID не был препятствием для посещения. Не все люди будут возиться с госуслугами.

С первой попытки у меня оформить не получилось, а ко второй я не собираюсь приступать», – сказал Червиченко.

С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.

С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

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