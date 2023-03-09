Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Смерть экс-тренера сборной России, непристойное поведение Уокера, новое видео Дзюбы и другие новости

    Жена Песьякова показала, как трогает свою обнаженную грудь.

    Женатый Уокер посетил бар после игры с «Ньюкаслом». Там он показывал окружающим член, трогал и целовал женщин.

    Агент Антона Миранчука сообщил о желании игрока покинуть Россию.

    Дзюба в честь 8 Марта выложил новое видео.

    Дзюба зарабатывает в «Локомотиве» меньше, чем 90% команды.

    В «Динамо» сообщили о серьезном интересе к Захаряну со стороны ведущих клубов Европы.

    Якубко – о «Зените» и «Газпроме»: «Как может одна команда получать от государства столько денег? Другие выживают за пару копеек».

    В Италии сообщили о смерти бывшего тренера сборной России.

    Уокера могут посадить в тюрьму за демонстрацию пениса в общественном месте.

    Депутат Обухов объяснил, почему власти РФ ввели Fan ID: «Это тест более глобальной системы, которая будет внедряться в обществе».

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.03.2023 01:27
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11