Смерть экс-тренера сборной России, непристойное поведение Уокера, новое видео Дзюбы и другие новости

Жена Песьякова показала, как трогает свою обнаженную грудь.

Женатый Уокер посетил бар после игры с «Ньюкаслом». Там он показывал окружающим член, трогал и целовал женщин.

Агент Антона Миранчука сообщил о желании игрока покинуть Россию.

Дзюба в честь 8 Марта выложил новое видео.

Дзюба зарабатывает в «Локомотиве» меньше, чем 90% команды.

В «Динамо» сообщили о серьезном интересе к Захаряну со стороны ведущих клубов Европы.

Якубко – о «Зените» и «Газпроме»: «Как может одна команда получать от государства столько денег? Другие выживают за пару копеек».

В Италии сообщили о смерти бывшего тренера сборной России.

Уокера могут посадить в тюрьму за демонстрацию пениса в общественном месте.

Депутат Обухов объяснил, почему власти РФ ввели Fan ID: «Это тест более глобальной системы, которая будет внедряться в обществе».