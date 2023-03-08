Агент Антона Миранчука сообщил о желании игрока покинуть Россию

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, рассказал о желании игрока покинуть Россию.

«Многие люди посчитали, что началась агентская игра по выбиванию нового контракта из «Локомотива». Нет, конечно! Я сказал истинную правду о желании футболиста. Он очень хочет уехать в серьезный европейский чемпионат. Он никогда этого не скрывал. И я буду стараться делать для этого все возможное», — сказал Шпинев.

Игрок – воспитанник «Локомотива». Контракт истекает в следующем году.

В этом сезоне Миранчук провел 21 матч, забил 8 голов, сделал 6 ассистов.

У Антона 21 матч за сборную России, 3 гола.

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