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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Агент Антона Миранчука сообщил о желании игрока покинуть Россию

    Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, рассказал о желании игрока покинуть Россию.

    «Многие люди посчитали, что началась агентская игра по выбиванию нового контракта из «Локомотива». Нет, конечно! Я сказал истинную правду о желании футболиста. Он очень хочет уехать в серьезный европейский чемпионат. Он никогда этого не скрывал. И я буду стараться делать для этого все возможное», — сказал Шпинев.

    • Игрок – воспитанник «Локомотива». Контракт истекает в следующем году.
    • В этом сезоне Миранчук провел 21 матч, забил 8 голов, сделал 6 ассистов.
    • У Антона 21 матч за сборную России, 3 гола.

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    Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

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    08.03.2023 08:54
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2117

      Bozigit 8 марта, 13:00

      Не делай глупости

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      Рейтинг: +8094

      nik55 8 марта, 12:01

      а что есть свободные лавки в Европе ?

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      Рейтинг: +11331

      alp 8 марта, 11:36

      а этот миранчук, он , вообще, умеет в футбол играть?

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      Рейтинг: +2326

      моэм 8 марта, 11:29

      Имею желание играть в топ-лиге . но не имею возможности ....так выпьем же за то чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями !

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      Рейтинг: +4076

      raritet 8 марта, 11:21

      Поиграв в Турции за копейки, тут же обратно приползет к проводницам: возьмите хоть в плацкарт.....

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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 8 марта, 11:04

      А предложения с Украины есть.
      Они уже почти в Евросоюзе.
      :)))

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      Рейтинг: +857

      sined1951 8 марта, 10:00

      Ты сначала найди подходящий вариант.и только потом объявляй об этом. Миранчук может уйти только в турецкие клубы по дешёвке.

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