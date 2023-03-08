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    В Италии сообщили о смерти бывшего тренера сборной России

    Ушел из жизни бывший тренер сборной России Итало Гальбьяти. Итальянцу было 85 лет.

    Гальбьяти был в штабе Фабио Капелло в сборной России в 2012-2014 годах.

    • Гальбьяти помог россиянам выйти на чемпионат мира-2014.
    • В качестве игрока уроженец Милана больше всего матчей провел за «Лекко» (1960-1966 годы).
    • В штабе Капелло Гальбьяти работал в «Милане», «Роме», «Ювентусе», «Реале», сборной Англии.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    08.03.2023 16:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2326

      моэм 9 марта, 07:53

      Ну был писарем при штабе Капелло .... и о таком никаком надо было писать на всю Россию ???

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      Рейтинг: +2471

      serglider > моэм 10 марта, 19:19

      Написали, что бы завидовали... В 85 лет мужчина упокоился, а наши в шестьдесят с хвостиком, а то и раньше уходят в радугу...

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