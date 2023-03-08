В Италии сообщили о смерти бывшего тренера сборной России

Ушел из жизни бывший тренер сборной России Итало Гальбьяти. Итальянцу было 85 лет.

Гальбьяти был в штабе Фабио Капелло в сборной России в 2012-2014 годах.

Гальбьяти помог россиянам выйти на чемпионат мира-2014.

В качестве игрока уроженец Милана больше всего матчей провел за «Лекко» (1960-1966 годы).

В штабе Капелло Гальбьяти работал в «Милане», «Роме», «Ювентусе», «Реале», сборной Англии.

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