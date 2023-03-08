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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Депутат Обухов объяснил, почему власти РФ ввели Fan ID: «Это тест более глобальной системы, которая будет внедряться в обществе»

    Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов назвал возможную причину введения Fan ID в РПЛ.

    – Плюсы Fan ID вы видите?

    – Плюс есть для международных соревнований. На них Fan ID позволял заменить визу и билет. Для внутреннего чемпионата – это избыточное ограничение.

    Но я понимаю, почему оно вводится. Потому что нужно тестировать систему. Думали, что болельщики – узкий сегмент, который пошумит и смирится. На это до сих пор расчет.

    Речь ведь уже ведется об электронных паспортах. Посмотрите, сколько скидок в метро дается, чтобы вы проходили через турникеты с системой распознавания лиц – и кэшбек, и проезд дешевле. Все для того, чтобы люди регистрировались и давали право на использование изображения.

    – То есть Fan ID – тест чего-то более глобального?

    – Да, системы, которая потом будет внедряться в обществе.

    Как политик я смотрю шире. Инициатор закона – правительство. А наш премьер-министр [Михаил Мишустин] – большой цифровизатор. На примере налоговой системы (Мишустин – бывший глава налоговой службы – прим. «Бомбардира») все эти цифровые прибамбасы были неплохи.

    Но нельзя рассматривать все общество и болельщиков как налоговую контору, подходить только с фискальной точки зрения. Все-таки общество – более сложный механизм.

    Я думаю, что это [Fan ID] – одно из проявлений цифровой ипостаси нашего премьер-министра.

    • Fan ID требуется для посещения всех матчей РПЛ.
    • С введением индивидуальных паспортов болельщика посещаемость в РПЛ упала в разы.
    • По словам помощника президента РФ Игоря Левитина, вопрос об отмене Fan ID сейчас не стоит.

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    Источник: Sports.ru

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    08.03.2023 17:55
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +636

      somn 9 марта, 09:23

      Идиот! Это чтобы "большой брат" всё знал и всех видел.

      0
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      Рейтинг: +27

      vikingus 9 марта, 00:27

      А чьи задания премьер-министр выполняет? Или это тот, чье имя нельзя упоминать?

      0
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      Рейтинг: +344

      dragoff 8 марта, 20:27

      Те, кто не понимает, что цифровизация паспортов и идентификации личности гражданина - это безальтернативная норма и упрощение всех аспектов жизни гражданина, тем реально место в лесу или ауле. Но вот начинать такое новаторство с фанатов футбола - это высшего рода идиотизм.

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      Рейтинг: +1423

      Fialet > dragoff 8 марта, 20:46

      По мне так лучше свободным в тайге, чем с чипом в зазомбированном обществе. Цифровизацией паспортов не ограничатся, пойдут дальше. Сначала контроль, потом управление.

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      Рейтинг: +3913

      Ziklop > dragoff 8 марта, 21:30

      у тебя закончилось время..... тебя должны отключить.

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      Рейтинг: +344

      dragoff > Fialet 8 марта, 21:58

      Ну, тут каждому свое, согласен. Просто это неминуемое требование, которое диктуется развитием технологий и потребностей в них общества. Они упрощают и делают жизнь прозрачнее… Для тех, кто честно и законно существует и работает в социуме - это благо, все упрощающее. Для тех, кто привык жить «в черную» и считает себя врагом социума - это вредоносное ограничение. Но согласен - сейчас наше общество далеко от этого

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      Рейтинг: +344

      dragoff > Ziklop 8 марта, 22:00

      Слушай, ну это уже крайности… Но, согласись, есть на свете такие личности, которых неплохо было бы отключить в момент…

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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY > dragoff 8 марта, 22:04

      Ну-ка, расшифруй, упрощение всех аспектов жизни - это каких аспектов?

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      Рейтинг: +344

      dragoff > DOCTOR PENALTY 8 марта, 23:01

      Ну из того, что на поверхности: покупка продажа имущества, социальные обращения, любые другие госуслуги, включая регистрацию, оплаты, наймы на работу. Также под учет попадают неблагонадежные лица. Прозрачность по всех этих аспектах - неминуема. И именно серость в этих аспектах жизни, сегодня плодят бюрократию и коррупцию. И это только в части взаимодействия с госуслугами и оформлением имущества… можно обсудить и в других сферах, но тут не место для этих дискуссий, да и не та это тема, чтобы поверхностно можно было обсудить и понять друг друга. Я не говорю, что это точное благо, минусы конечно есть и они тоже очевидны на поверхности. Но тенденция эта - неизбежна

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      Рейтинг: +1423

      Fialet 8 марта, 18:52

      Так это и ежу понятно. Вперёд в цифровой концлагерь. Или в тайгу, каждый сам выберет.

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      Рейтинг: +821

      jet andy 8 марта, 18:13

      Рабов надо держать в узде.

      6
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      Рейтинг: +415

      Кирилл Михайлов 8 марта, 18:03

      Кто там шутил, что скоро без qr-кода хлеб не купишь?

      4
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