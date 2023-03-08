Депутат Обухов объяснил, почему власти РФ ввели Fan ID: «Это тест более глобальной системы, которая будет внедряться в обществе»

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов назвал возможную причину введения Fan ID в РПЛ.
– Плюсы Fan ID вы видите?
– Плюс есть для международных соревнований. На них Fan ID позволял заменить визу и билет. Для внутреннего чемпионата – это избыточное ограничение.
Но я понимаю, почему оно вводится. Потому что нужно тестировать систему. Думали, что болельщики – узкий сегмент, который пошумит и смирится. На это до сих пор расчет.
Речь ведь уже ведется об электронных паспортах. Посмотрите, сколько скидок в метро дается, чтобы вы проходили через турникеты с системой распознавания лиц – и кэшбек, и проезд дешевле. Все для того, чтобы люди регистрировались и давали право на использование изображения.
– То есть Fan ID – тест чего-то более глобального?
– Да, системы, которая потом будет внедряться в обществе.
Как политик я смотрю шире. Инициатор закона – правительство. А наш премьер-министр [Михаил Мишустин] – большой цифровизатор. На примере налоговой системы (Мишустин – бывший глава налоговой службы – прим. «Бомбардира») все эти цифровые прибамбасы были неплохи.
Но нельзя рассматривать все общество и болельщиков как налоговую контору, подходить только с фискальной точки зрения. Все-таки общество – более сложный механизм.
Я думаю, что это [Fan ID] – одно из проявлений цифровой ипостаси нашего премьер-министра.
- Fan ID требуется для посещения всех матчей РПЛ.
- С введением индивидуальных паспортов болельщика посещаемость в РПЛ упала в разы.
- По словам помощника президента РФ Игоря Левитина, вопрос об отмене Fan ID сейчас не стоит.
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