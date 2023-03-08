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    Какой вы футболист?

    В «Динамо» сообщили о серьезном интересе к Захаряну со стороны ведущих клубов Европы

    Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал об интересе к полузащитнику Арсену Захаряну из Европы.

    «Продление контракта с Захаряном? Мы рассматриваем разные опции. По Арсену есть серьезный интерес от ведущих европейских клубов. Вариант продления контракта с Захаряном является одним из сюжетов дальнейшего развития событий. Мы этого не исключаем.

    На данный момент мы не находимся в переговорах, но этот вариант обсуждается. Дали ли мы ему новый контракт? Нет. Мы на этот счет общаемся с его окружением», – сказал Гафин.

    • Контракт Захаряна истекает летом 2024 года.
    • Летом «Челси» из-за санкций не смог купить Захаряна.
    • Зимой игрок отказался от трансфера в «Галатасарай».

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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    08.03.2023 11:23
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +2267

      alefreddy 8 марта, 16:37

      а ля Мудрик прямо нарасхват

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      Рейтинг: +1649

      Artemka444 8 марта, 16:11

      Балабооы!!!!

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      Рейтинг: +12423

      Вомбат 8 марта, 13:29

      Народ, похоже, комментирует заметки, не читая их. Динамо констатирует, что Захаряну не предложили нового контракта и летом он станет свободным агентом. Так как к нему есть интерес клубов из топ-лиг Европы, он уедет. Хорошо это или плохо, речь не об этом. Можно не верить, что его действительно хотело купить Челси (хотя я вплне верю, ведь речь шла о 10% от стоимости Мудрика). Но вряд ли на молодого игрока, который стоит 9 миллионов, не будет бесплатного спроса.

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      Рейтинг: +1423

      Fialet > Вомбат 8 марта, 14:13

      На дармовщинку интерес может и есть, но уж никак не от "ведущих европейских клубов".

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      Рейтинг: +5417

      neim > Вомбат 8 марта, 15:02

      Вот похоже ты и не читаешь. Каким летом он станет свободным агентом, читай внимательней, у него контракт до лета 2024 года. Разве можно стать свободным агентом за год до окончания контракта ?

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      Рейтинг: +18127

      ilichkadr > Вомбат 8 марта, 15:14

      Народу уже надоела дешевая реклама Динамо, разыгрывающая армянскую карту. Пора заняться грузинами....

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      Рейтинг: +1200

      Suvorov51 8 марта, 13:10

      Господи! Ну кому в гейропе нужен этот Набалдян, ну самим то не смешно, успокойтесь и дышите ровно, он никто и ничто, поверте очень средненький игрочишка

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      Рейтинг: +12119

      BRO_football 8 марта, 12:49

      Интерес есть, да только не купит его всё равно никто. С Челси уже выяснили - перевести деньги Динамо из Европы невозможно

      0
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      Рейтинг: +114

      dauzhhhhh > BRO_football 8 марта, 13:32

      перевести деньги Динамо из Европы невозможно=====
      А наликом в чемоданах конрабандой не пробовали ? Можно например в подводной лодке )))

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 8 марта, 12:44

      Динамо не терпится БАБЛА за Захаряна срубить. Понимают, что игрок бесперспективный, вот и пиарят...

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      Рейтинг: +353

      eugen-han 8 марта, 12:38

      Это как понимать - интерес есть, а предложений нет, если учитывать, что переговоры не ведутся?
      Такое ощущение, что Динамо так и хочет сплавить молодого игрока, пока он ликвиден, но не понимают, что в Европе ему могут выдвинуть определенные условия типа взять армянское гражданство с отказом от российского,- этот ход в нынешний политической ситуации не исключен.

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      Рейтинг: +114

      dauzhhhhh > eugen-han 8 марта, 13:36

      взять армянское гражданство с отказом от российского======
      Да ужж...Это же ужасно....Это ж для российского армянина как будто пол сменить с мужского на женский )))

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      Рейтинг: +353

      eugen-han > dauzhhhhh 8 марта, 14:14

      Именно с отказом, и при чём демонстративно, исключая опцию двойного гражданства.

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      Рейтинг: +114

      dauzhhhhh > eugen-han 8 марта, 14:38

      именно так

      0
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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 8 марта, 12:29

      Неужели Динамо Киев?
      :)))

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      Рейтинг: +12395

      DeStar 8 марта, 12:18

      брюгге? зюлтеварегем?рейнджерс?
      я верю что захарян потенциал имеет
      но не настолько же чтобы так врать можно было )))

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      Рейтинг: +1515

      сутулая собака и лисы > DeStar 8 марта, 12:48

      нынешний брюгге топ 16 команда европы.

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      Рейтинг: +18127

      ilichkadr > сутулая собака и лисы 8 марта, 13:28

      Ага, то-то вчера "топ 16 команда европы" и огребла от Бенфики пятёрочку!

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      Рейтинг: +114

      dauzhhhhh > ilichkadr 8 марта, 13:39

      Да нормуль все...Бенфика поднялась в топ 16, Брюгге чуток опустилась..На 17 -е место )))
      Зенитам далеко до этого

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      Рейтинг: +18127

      ilichkadr > dauzhhhhh 8 марта, 13:51

      Не только Зенитам, но и Зальцбургам, Реннам, Нантам и далее по списку. Калифы на час, не более того.

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      Рейтинг: +18127

      ilichkadr > dauzhhhhh 8 марта, 14:30

      Самому бы хотелось знать. Связи нет. Полагаю, что сидит в Харькове и не дёргается. Какой с него вояка, если дальше военкомата не служил. В этом году ему будет 65 лет

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      Рейтинг: +18127

      ilichkadr > dauzhhhhh 8 марта, 15:07

      Мы многого не знаем, поэтому вопросы, мягко говоря, не уместны. Видимо изрядно надоела Донбассу бывшая и нынешняя власти. Уже писАл, что Украину знаю очень хорошо, не по наслышке. Население Украины по своему менталитету с незапамятных времен было разделено на три части (Западная, Центральная и Юго-Восточная), а это неустойчивая система. Рано или поздно развалилась бы.

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      Рейтинг: +1515

      сутулая собака и лисы > ilichkadr 8 марта, 15:16

      так бенфика теперь топ 8 европы, всё логично.

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      Рейтинг: +1515

      сутулая собака и лисы > ilichkadr 8 марта, 15:18

      зальцбург недавно был в 1/8 лч.
      зенит давно в помойке.

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      Рейтинг: +114

      dauzhhhhh > ilichkadr 8 марта, 15:58

      Тут такая тема Виктор...Я лично считаю что Украина права .Они защищают свою Родину...А все разговоры про бандеровцев в Украине ---это пропаган..доны росскиец ....

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      Рейтинг: +18127

      ilichkadr > dauzhhhhh 8 марта, 16:23

      Ты просто не знаешь, кто такие **********. Ну, просто не жил среди них, не ощущал ихние высеры на своей шкуре. Это его последователи, которое в свое время поддержали Стёпку. Украинцы и россияне один народ -славянский. Бросание из крайности в крайность, свойственно обеим народам. Что для украинских бандеровцев, что для российских либералов «тупой и несвободный» русский народ служит препятствием на пути в либеральный рай и вполне может быть принесен в жертву этому пути.
      Я к тому, что что в стране, где такую пропаганду крутили в три раза дольше, чем в Третьем рейхе, не стоит ожидать обнимашек.

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      Рейтинг: +18127

      ilichkadr > ilichkadr 8 марта, 16:32

      В дополнение к "Они защищают свою Родину". Родина у украинцев у каждого своя, ибо исключительно в Украине прижилось понятие "хатаскрайничество"-общество равнодушных приспособленцев, аморфных людей без принципов. Главное иметь надежного соседа, а остальное трава не расти.
      Воюют за идею исключительно западэнцы, а остальные из-за страха сесть в тюрьму.

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      Рейтинг: +114

      dauzhhhhh > ilichkadr 8 марта, 16:50

      Прочитал тебя ВиктОр....И чо ?
      Уже год прошел.А украинцы защищают свою Родину.
      А тебе ВиктОр не понять....Где твоя Родина ? Где ты родился и вырос ? Или там где тебе бабло падает ?

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      Рейтинг: +18127

      ilichkadr > dauzhhhhh 8 марта, 17:21

      "А тебе ВиктОр не понять"
      Почему не понять? Очень даже понять. Где родился и вырос, крестился, женился.............Вот и защищает Донбасс свою Родину от последователей бандеровщины, шухевичей и им подобных.
      Вот скажи мне, зачем западэнцы Айдара и Азова бомбят мирных граждан (сепаратистов) на Донбассе, а auzhhhhh? Взяли бы и шандарахнули по Львову, Ивано-Франковску, Луцку и т.д. Сепаратистов в этих городах гораздо больше, чем в Днепре или Киеве.

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      Рейтинг: +114

      dauzhhhhh > ilichkadr 8 марта, 17:55

      шандарахнули по Львову,===ВиктОр ты меня извиняй но я тебе правду скажу----ты старый дед, потерявший разум.Весь твой разум это пропаганда соловьева....Кароч, потеряный ты человек для общества.Так --ходячая говорилка повторялка соловейпропаганды.

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      Рейтинг: +18127

      ilichkadr > dauzhhhhh 8 марта, 18:28

      Ну, это ты зря. Я не смотрю пропаганду, поскольку она рассчитана на убогих, которые не умеют анализировать происходящую вокруг них ситуацию. Это не убогость, а такой ум. Полиграф Полиграфович Шариков и не более.
      В отличие от тебя, меня с детства научили думать, анализировать, отделять мух от котлет. Что касаемо "старый дед", то да - дед, но не старый. Всего-то 68 лет.
      P.S. Интересуюсь, откуда стучишь по клаве и кого представляешь, пятую колонну или? Не скажешь, значит подтвердишь моё предположение.

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      Рейтинг: +1423

      Fialet 8 марта, 12:01

      Канешна, ахотна верим.

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