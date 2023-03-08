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  • В «Динамо» сообщили о серьезном интересе к Захаряну со стороны ведущих клубов Европы

В «Динамо» сообщили о серьезном интересе к Захаряну со стороны ведущих клубов Европы

8 марта 2023, 11:23
21

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал об интересе к полузащитнику Арсену Захаряну из Европы.

«Продление контракта с Захаряном? Мы рассматриваем разные опции. По Арсену есть серьезный интерес от ведущих европейских клубов. Вариант продления контракта с Захаряном является одним из сюжетов дальнейшего развития событий. Мы этого не исключаем.

На данный момент мы не находимся в переговорах, но этот вариант обсуждается. Дали ли мы ему новый контракт? Нет. Мы на этот счет общаемся с его окружением», – сказал Гафин.

  • Контракт Захаряна истекает летом 2024 года.
  • Летом «Челси» из-за санкций не смог купить Захаряна.
  • Зимой игрок отказался от трансфера в «Галатасарай».

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Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого
Россия. Премьер-лига Динамо Захарян Арсен
Комментарии (21)
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Fialet
1678266109
Канешна, ахотна верим.
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DeStar
1678267091
брюгге? зюлтеварегем?рейнджерс? я верю что захарян потенциал имеет но не настолько же чтобы так врать можно было )))
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eugen-han
1678268299
Это как понимать - интерес есть, а предложений нет, если учитывать, что переговоры не ведутся? Такое ощущение, что Динамо так и хочет сплавить молодого игрока, пока он ликвиден, но не понимают, что в Европе ему могут выдвинуть определенные условия типа взять армянское гражданство с отказом от российского,- этот ход в нынешний политической ситуации не исключен.
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BRO_football
1678268964
Интерес есть, да только не купит его всё равно никто. С Челси уже выяснили - перевести деньги Динамо из Европы невозможно
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Вомбат
1678271399
Народ, похоже, комментирует заметки, не читая их. Динамо констатирует, что Захаряну не предложили нового контракта и летом он станет свободным агентом. Так как к нему есть интерес клубов из топ-лиг Европы, он уедет. Хорошо это или плохо, речь не об этом. Можно не верить, что его действительно хотело купить Челси (хотя я вплне верю, ведь речь шла о 10% от стоимости Мудрика). Но вряд ли на молодого игрока, который стоит 9 миллионов, не будет бесплатного спроса.
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Artemka444
1678281078
Балабооы!!!!
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alefreddy
1678282636
а ля Мудрик прямо нарасхват
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