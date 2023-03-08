В «Динамо» сообщили о серьезном интересе к Захаряну со стороны ведущих клубов Европы

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал об интересе к полузащитнику Арсену Захаряну из Европы.

«Продление контракта с Захаряном? Мы рассматриваем разные опции. По Арсену есть серьезный интерес от ведущих европейских клубов. Вариант продления контракта с Захаряном является одним из сюжетов дальнейшего развития событий. Мы этого не исключаем.

На данный момент мы не находимся в переговорах, но этот вариант обсуждается. Дали ли мы ему новый контракт? Нет. Мы на этот счет общаемся с его окружением», – сказал Гафин.

Контракт Захаряна истекает летом 2024 года.

Летом «Челси» из-за санкций не смог купить Захаряна.

Зимой игрок отказался от трансфера в «Галатасарай».

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