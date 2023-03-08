«Просто уснул дальше». Карасев рассказал, как воспринял землетрясение в Турции

Судья РПЛ Сергей Карасев рассказал, что почувствовал во время февральского землетрясения в Турции. Там рефери был на сборах.

«Я проснулся в отеле от того, что кровать – ходуном. Даже на время не посмотрел, думал, куда бежать. Мне потом сказали, что это случилось в районе 4:15 ночи. Сначала сквозь сон не понял, что происходит, но за 30 секунд ничего не закончилось. Сразу возникла мысль, что это землетрясение. Думал, что сейчас врубят сирену и будет эвакуация. В голове держал, где у меня лежит паспорт.

Пока просчитывал, что ещe взять и выскочить, за минуту всe затихло. Просто уснул дальше. Утром все вышли на зарядку со словами: «что это было?». Кто-то вообще не заметил – спал как убитый. Хотя большинство, конечно, проснулось», – сказал Карасев.

Подземные толчки в Турции унесли жизни десятков тысяч человек.

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