Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» усвоил урок от 0:7 от «Ливерпуля»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заверил, что команда сделала выводы от поражения от «Ливерпуля» в 26-м туре АПЛ (0:7).

«Мы сыграли ниже среднего уровня, особенно с точки зрения психологии. Теперь мы должны действовать по-другому. Мы получили большой урок в воскресенье, усвоили его. Двигаемся дальше, смотрим вперед», – сказал тен Хаг.

Завтра, 9 марта, «МЮ» в 1-м матче 1/8 финала Лиги Европы примет «Бетис».

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