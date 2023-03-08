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    Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» усвоил урок от 0:7 от «Ливерпуля»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заверил, что команда сделала выводы от поражения от «Ливерпуля» в 26-м туре АПЛ (0:7).

    «Мы сыграли ниже среднего уровня, особенно с точки зрения психологии. Теперь мы должны действовать по-другому. Мы получили большой урок в воскресенье, усвоили его. Двигаемся дальше, смотрим вперед», – сказал тен Хаг.

    • Завтра, 9 марта, «МЮ» в 1-м матче 1/8 финала Лиги Европы примет «Бетис».

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    Источник: Manchester Evening News

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    08.03.2023 20:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 9 марта, 16:01

      Вот и докажите это в матче с Бетисом.

      0
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      Рейтинг: +706

      111ax 9 марта, 13:32

      урок в том, что получается если поставить в качестве тренера самодовольного, самонадеянного выскочку

      0
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      Рейтинг: +114

      dauzhhhhh 8 марта, 20:37

      Тенхага напнуть из МЮ

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