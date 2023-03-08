Кечинов объяснил, почему болельщики не оформляют Fan ID

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался о болельщиках, которые не оформляют Fan ID.
– Если люди не хотят получать Fan ID, что клуб должен сделать?
– Устраивать какие-то программы лояльности. В Петербурге, например, болельщикам раздавали фирменные шарфы.
– Вы понимаете, если человек не делает Fan ID, значит он что-то скрывает. Правильно?
– Возможно.
– Значит, у большинства людей есть какие-то проблемы, если они не хотят делать Fan ID.
Мне нечего скрывать. Я могу в любой момент сделать Fan ID. Просто я не хожу на стадион.
- С весны Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
- С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
- Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.
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Источник: «РБ Спорт»