Кечинов объяснил, почему болельщики не оформляют Fan ID

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался о болельщиках, которые не оформляют Fan ID.

– Если люди не хотят получать Fan ID, что клуб должен сделать?

– Устраивать какие-то программы лояльности. В Петербурге, например, болельщикам раздавали фирменные шарфы.

– Вы понимаете, если человек не делает Fan ID, значит он что-то скрывает. Правильно?

– Возможно.

– Значит, у большинства людей есть какие-то проблемы, если они не хотят делать Fan ID.

Мне нечего скрывать. Я могу в любой момент сделать Fan ID. Просто я не хожу на стадион.

С весны Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.

С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

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