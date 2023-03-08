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Кечинов объяснил, почему болельщики не оформляют Fan ID

8 марта 2023, 11:56
17

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался о болельщиках, которые не оформляют Fan ID.

– Если люди не хотят получать Fan ID, что клуб должен сделать?

– Устраивать какие-то программы лояльности. В Петербурге, например, болельщикам раздавали фирменные шарфы.

– Вы понимаете, если человек не делает Fan ID, значит он что-то скрывает. Правильно?

– Возможно.

– Значит, у большинства людей есть какие-то проблемы, если они не хотят делать Fan ID.

Мне нечего скрывать. Я могу в любой момент сделать Fan ID. Просто я не хожу на стадион.

  • С весны Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
  • С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
  • Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

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Источник: «РБ Спорт»
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Комментарии (17)
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portero
1678266825
Дзюба тоже считает: если не на камеру не дрочишь, значит что-то скрываешь!!!!
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Ziklop
1678269590
если человек не пьёт то он иностранный шпион, или как минимум больной человек.
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TOMSON
1678270019
Вот подобные высказывания хорошо объясняют все происходящее в стране. Простых людей с простой зп просто не понимают и не хотят понять.
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Красногвардейчик
1678270621
Да дело не в лояльности, дело принципа....нормальным людям надоело исполнять прихоти думских дураков!!!
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edw7777
1678271590
Кечинов, с головой все в порядке? Может пора психотерапевту показаться?
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aubergine
1678271626
"– Вы понимаете, если человек не делает Fan ID, значит он что-то скрывает. Правильно? – Возможно." Гениально! Ощущение, что это фрагмент беседы между пациентами Кащенко (кто не в курсе это психбольница в Москве).
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Willow
1678272626
Все комментаторы пытаются объяснить Кечинову что он мягко сказать "не умный человек". Но не один комментатор не объяснит для чего создали Fan Id и какие лично возникают сложности для регистрации?
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Давид59
1678273245
Кому есть чего скрывать не оформляет FanID? Спорная мысль. Скорее хочется дать отпор государству, которое хочет твои персональные данные. Мы уже знаем какая после этого будет конфидециальность.
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Давид59
1678273613
То, что фанатские движения будут бойкотировать FanID было ясно изначально. Дело в том, что фанаты любят "пошалить". Баннеры "неправильные" вывесить. Матерные кричалки и всё такое. Кто захочет быть "на карандаше" в каких-то базах данных?
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