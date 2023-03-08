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    Какой вы футболист?

    Кечинов объяснил, почему болельщики не оформляют Fan ID

    Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался о болельщиках, которые не оформляют Fan ID.

    – Если люди не хотят получать Fan ID, что клуб должен сделать?

    – Устраивать какие-то программы лояльности. В Петербурге, например, болельщикам раздавали фирменные шарфы.

    – Вы понимаете, если человек не делает Fan ID, значит он что-то скрывает. Правильно?

    – Возможно.

    – Значит, у большинства людей есть какие-то проблемы, если они не хотят делать Fan ID.

    Мне нечего скрывать. Я могу в любой момент сделать Fan ID. Просто я не хожу на стадион.

    • С весны Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
    • С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
    • Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    08.03.2023 11:56
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +6312

      Давид59 8 марта, 14:06

      То, что фанатские движения будут бойкотировать FanID было ясно изначально. Дело в том, что фанаты любят "пошалить". Баннеры "неправильные" вывесить. Матерные кричалки и всё такое. Кто захочет быть "на карандаше" в каких-то базах данных?

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      Рейтинг: +2471

      serglider > Давид59 8 марта, 16:52

      Проблема в том, что "пошалить" - это когда тебя пожурили и отпустили, ну еще извинишься и пообещаешь, что так делать больше не будешь. У нас, в России, последнее время тенденция такая, что ты "пошалил", а тебя закрыли на год-три, потом в места не столь отдаленные приезжают люди и... ты уже где-то на СВО))) С иногентами, такая же петрушка была: типа внесли в список и спи себе спокойно))) Сегодня уже предлагают арестовывать и конфисковывать у них бабосы, движку и недвижку, а если что-то ляпнул не тему, то и закроют на раз-два.

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      Рейтинг: +6312

      Давид59 > serglider 8 марта, 19:22

      Я именно это и имел ввиду. Но больше не пишу развёрнуто, т.к. мои комменты начали стирать.

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      Рейтинг: +3913

      Ziklop > Давид59 8 марта, 21:22

      на фанов и так вся инфа имеется у силовиков, все данные передаются при покупке абонементов, знают абсолютно всё...
      и предупреждают что акции нельзя проводить иначе будет печально.
      больше скажу приходят лично домой ко многим для проведения предупредительных бесед, в плане можно нельзя.
      когда сын прописан был у нас, приезжали если планировалась какая-то акция, и настоятельно рекомендовали не участвовать в акциях.

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      Рейтинг: +6312

      Давид59 8 марта, 14:00

      Кому есть чего скрывать не оформляет FanID? Спорная мысль. Скорее хочется дать отпор государству, которое хочет твои персональные данные. Мы уже знаем какая после этого будет конфидециальность.

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      Рейтинг: +83

      pashok_shatalov 8 марта, 13:50

      Все комментаторы пытаются объяснить Кечинову что он мягко сказать "не умный человек". Но не один комментатор не объяснит для чего создали Fan Id и какие лично возникают сложности для регистрации?

      0
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      Рейтинг: +1595

      aubergine 8 марта, 13:33

      "– Вы понимаете, если человек не делает Fan ID, значит он что-то скрывает. Правильно?
      – Возможно."

      Гениально! Ощущение, что это фрагмент беседы между пациентами Кащенко (кто не в курсе это психбольница в Москве).

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      Рейтинг: +1102

      edw7777 8 марта, 13:33

      Кечинов, с головой все в порядке? Может пора психотерапевту показаться?

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      Рейтинг: +876

      O-kolesov > edw7777 8 марта, 14:09

      Может лучше к психо-хирургу?

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      Рейтинг: +1962

      Красногвардейчик 8 марта, 13:17

      Да дело не в лояльности, дело принципа....нормальным людям надоело исполнять прихоти думских дураков!!!

      6
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      Рейтинг: +5702

      TOMSON 8 марта, 13:06

      Вот подобные высказывания хорошо объясняют все происходящее в стране. Простых людей с простой зп просто не понимают и не хотят понять.

      3
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      Рейтинг: +3913

      Ziklop 8 марта, 12:59

      если человек не пьёт то он иностранный шпион, или как минимум больной человек.

      7
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      ...
      Рейтинг: +1962

      Красногвардейчик > Ziklop 8 марта, 13:37

      Кстати, к непьющим меньше доверия и относятся к ним с опаской, это факт

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 8 марта, 12:43

      Если человек не делает Fan ID, значит он что-то скрывает??? Что за БРЕД!!!...(((

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      Рейтинг: +67528

      portero 8 марта, 12:13

      Дзюба тоже считает: если не на камеру не дрочишь, значит что-то скрываешь!!!!

      8
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      Рейтинг: +6960

      sochi-2013 > portero 8 марта, 12:51

      Какой ты мерзкий, дрочила!
      Ну любишь ты пересматривать это видео, смотри себе на здоровье. Зачем всем рассказывать?

      2
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      Рейтинг: +67528

      portero > sochi-2013 8 марта, 13:02

      У тебя одна извилина и та прямая!
      Причем здесь Дзюба, Кечинов дебил раз формирует так свою мысль, вы кстати недалеко ушли.....

      4
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      Рейтинг: +6960

      sochi-2013 > portero 8 марта, 15:37

      При чем здесь Кечинов, Fan ID и твоё пристрастие, извилистый ?
      Радуйся, что ты не одинок. Тут вот еще четверо на тебя передернули. Организуйте свой "клуб по интересам" и делитесь опытом, а на спортивный сайт не тащите свои влажные фантазии!

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