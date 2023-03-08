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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Карасев рассказал, как игроки называют его на поле

    Рефери ФИФА Сергей Карасев рассказал о взаимоотношении с игроками на поле.

    «Помогает ли мне в работе мой статус? Есть такое, футболисты относятся с уважением, с пониманием. Последние годы нет вообще никаких проблем с ребятами. Когда выхожу на поле, они меня видят и понимают, что сегодня всe должно быть хорошо. Отношения уже не такие, что судья – это человек, который карает.

    Сейчас уже, скорее, товарищеские. Любую ситуацию можем разрешить без скандалов, без лишних карточек. Я могу их успокоить, или они меня. Если на моeм лице может быть что-то такое, то начинают: «Серeг, тихо-тихо-тихо. Всe нормально», – сказал Карасев.

    • Москвич судит в РПЛ с 2008 года.
    • Карасев работал на Евро-2016, ЧМ-2018, Евро-2020.
    • Сейчас российские судьи отстранены от работы на матчах УЕФА.

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    Источник: «Чемпионат»

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    08.03.2023 10:03
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 8 марта, 21:13

      Взаимоотношения арбитра с игроками должны строится на понимании и уважении. Опытный судья знает когда вовремя погасить конфликт на поле.

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      Рейтинг: +2470

      serglider 8 марта, 16:11

      Какой Серега!? Карась! Стопудово, игроки называют его карась!

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      Рейтинг: +360

      АлексМак 8 марта, 11:34

      Вот так и приходят панибратские взаимоотношения. Главное, не перейти грань...

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      Рейтинг: +2009

      DMитрий 8 марта, 11:04

      «Серeг, тихо-тихо-тихо. Всe нормально» приговаривали и успокаивали футболисты, привязанного к стулу рефери.

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      Рейтинг: +1362

      Taps 8 марта, 10:41

      Хороший арбитр.

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      Рейтинг: +6312

      Давид59 8 марта, 10:38

      Панибратство? Серёга тихо-тихо? Я бы о таком не говорил. Ему, конечно, виднее, но это авторитета не добавляет.

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