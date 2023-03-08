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Карасев рассказал, как игроки называют его на поле

8 марта 2023, 10:03
5

Рефери ФИФА Сергей Карасев рассказал о взаимоотношении с игроками на поле.

«Помогает ли мне в работе мой статус? Есть такое, футболисты относятся с уважением, с пониманием. Последние годы нет вообще никаких проблем с ребятами. Когда выхожу на поле, они меня видят и понимают, что сегодня всe должно быть хорошо. Отношения уже не такие, что судья – это человек, который карает.

Сейчас уже, скорее, товарищеские. Любую ситуацию можем разрешить без скандалов, без лишних карточек. Я могу их успокоить, или они меня. Если на моeм лице может быть что-то такое, то начинают: «Серeг, тихо-тихо-тихо. Всe нормально», – сказал Карасев.

  • Москвич судит в РПЛ с 2008 года.
  • Карасев работал на Евро-2016, ЧМ-2018, Евро-2020.
  • Сейчас российские судьи отстранены от работы на матчах УЕФА.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Карасев Сергей
Комментарии (5)
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Давид59
1678261118
Панибратство? Серёга тихо-тихо? Я бы о таком не говорил. Ему, конечно, виднее, но это авторитета не добавляет.
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Taps
1678261297
Хороший арбитр.
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АлексМак
1678264488
Вот так и приходят панибратские взаимоотношения. Главное, не перейти грань...
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serglider
1678281116
Какой Серега!? Карась! Стопудово, игроки называют его карась!
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zigbert
1678299201
Взаимоотношения арбитра с игроками должны строится на понимании и уважении. Опытный судья знает когда вовремя погасить конфликт на поле.
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