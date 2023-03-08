Карасев рассказал, как игроки называют его на поле

Взаимоотношения арбитра с игроками должны строится на понимании и уважении. Опытный судья знает когда вовремя погасить конфликт на поле.
Рефери ФИФА Сергей Карасев рассказал о взаимоотношении с игроками на поле.
«Помогает ли мне в работе мой статус? Есть такое, футболисты относятся с уважением, с пониманием. Последние годы нет вообще никаких проблем с ребятами. Когда выхожу на поле, они меня видят и понимают, что сегодня всe должно быть хорошо. Отношения уже не такие, что судья – это человек, который карает.
Сейчас уже, скорее, товарищеские. Любую ситуацию можем разрешить без скандалов, без лишних карточек. Я могу их успокоить, или они меня. Если на моeм лице может быть что-то такое, то начинают: «Серeг, тихо-тихо-тихо. Всe нормально», – сказал Карасев.
- Москвич судит в РПЛ с 2008 года.
- Карасев работал на Евро-2016, ЧМ-2018, Евро-2020.
- Сейчас российские судьи отстранены от работы на матчах УЕФА.
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