Карасев рассказал, как игроки называют его на поле

Рефери ФИФА Сергей Карасев рассказал о взаимоотношении с игроками на поле.

«Помогает ли мне в работе мой статус? Есть такое, футболисты относятся с уважением, с пониманием. Последние годы нет вообще никаких проблем с ребятами. Когда выхожу на поле, они меня видят и понимают, что сегодня всe должно быть хорошо. Отношения уже не такие, что судья – это человек, который карает.

Сейчас уже, скорее, товарищеские. Любую ситуацию можем разрешить без скандалов, без лишних карточек. Я могу их успокоить, или они меня. Если на моeм лице может быть что-то такое, то начинают: «Серeг, тихо-тихо-тихо. Всe нормально», – сказал Карасев.

Москвич судит в РПЛ с 2008 года.

Карасев работал на Евро-2016, ЧМ-2018, Евро-2020.

Сейчас российские судьи отстранены от работы на матчах УЕФА.

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