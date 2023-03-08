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    Какой вы футболист?

    Агент Барбоза сравнил Дзюбу с Роналду

    Футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал невызов форварда «Локомотива» Артема Дзюбы на мартовские матчи сборной России.

    «Такие игроки, как Дзюба, должны играть в сборной, в независимости от состояния.

    Он такой игрок, который может изменить исход матча. Дзюба всегда должен присутствовать в сборной, даже не из-за того, что оформил хет-трик в ворота «Ростова», а из-за того, что он играет хорошо.

    В сборной России не много игроков его уровня, это сравнительно то же самое, что в сборную Португалии не вызовут Криштиану Роналду в зависимости от его состояния. Есть такие игроки, которые имеют огромный вес и всегда смогут помочь.

    Я не знаю про конфликт Дзюбы и Валерия Карпина, но в сборной они должны оставить всe в стороне. Интерес команды в первую очередь, не должно быть личного конфликта», – сказал Барбоза.

    • Сборная России проведет товарищеские матчи с Ираном и Ираком.
    • Дзюба не играет за национальную команду с лета 2021 года.
    • Ему не хватает 1 гола для статуса лучшего бомбардира в истории сборной.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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    Источник: телеграм-канал Metaratings

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    08.03.2023 08:27
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 8 марта, 21:38

      Может быть все могло образумиться если бы все было просто.

      0
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      Рейтинг: +114

      dauzhhhhh 8 марта, 12:37

      Роналду это космос..Дзюба это навозный червяк.
      Вот и все сравнение.

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      Рейтинг: +6960

      sochi-2013 > dauzhhhhh 8 марта, 15:45

      Ты то , наверняка на навоз навозного червя претендовать можешь, если позволяешь себе такие высказывания?

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      Рейтинг: +114

      dauzhhhhh > sochi-2013 8 марта, 16:02

      Если зюба это навозный червяк против Роналду---то ты по сравневнию точно микроп

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      Рейтинг: +6960

      sochi-2013 > dauzhhhhh 8 марта, 18:21

      да ты еще и туповат, ННЧ!

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      Рейтинг: +17576

      NewLife 8 марта, 11:03

      Ты кто такой Барбоз, чтобы оскорблять Криштиану таким сравнением ?

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