Агент Барбоза сравнил Дзюбу с Роналду

Футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал невызов форварда «Локомотива» Артема Дзюбы на мартовские матчи сборной России.

«Такие игроки, как Дзюба, должны играть в сборной, в независимости от состояния.

Он такой игрок, который может изменить исход матча. Дзюба всегда должен присутствовать в сборной, даже не из-за того, что оформил хет-трик в ворота «Ростова», а из-за того, что он играет хорошо.

В сборной России не много игроков его уровня, это сравнительно то же самое, что в сборную Португалии не вызовут Криштиану Роналду в зависимости от его состояния. Есть такие игроки, которые имеют огромный вес и всегда смогут помочь.

Я не знаю про конфликт Дзюбы и Валерия Карпина, но в сборной они должны оставить всe в стороне. Интерес команды в первую очередь, не должно быть личного конфликта», – сказал Барбоза.

Сборная России проведет товарищеские матчи с Ираном и Ираком.

Дзюба не играет за национальную команду с лета 2021 года.

Ему не хватает 1 гола для статуса лучшего бомбардира в истории сборной.

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