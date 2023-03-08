Агент Барбоза сравнил Дзюбу с Роналду

Может быть все могло образумиться если бы все было просто.
Футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал невызов форварда «Локомотива» Артема Дзюбы на мартовские матчи сборной России.
«Такие игроки, как Дзюба, должны играть в сборной, в независимости от состояния.
Он такой игрок, который может изменить исход матча. Дзюба всегда должен присутствовать в сборной, даже не из-за того, что оформил хет-трик в ворота «Ростова», а из-за того, что он играет хорошо.
В сборной России не много игроков его уровня, это сравнительно то же самое, что в сборную Португалии не вызовут Криштиану Роналду в зависимости от его состояния. Есть такие игроки, которые имеют огромный вес и всегда смогут помочь.
Я не знаю про конфликт Дзюбы и Валерия Карпина, но в сборной они должны оставить всe в стороне. Интерес команды в первую очередь, не должно быть личного конфликта», – сказал Барбоза.
- Сборная России проведет товарищеские матчи с Ираном и Ираком.
- Дзюба не играет за национальную команду с лета 2021 года.
- Ему не хватает 1 гола для статуса лучшего бомбардира в истории сборной.
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