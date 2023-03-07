Гришин объяснил, почему Тикнизян решил выступать за сборную Армении

Разумное решение, лучше играть официальные матчи с приличными командами, чем товарищеские со всякой шушерой.
Экс-тренер молодежки ЦСКА Александр Гришин отреагировал на решение защитника «Локомотива» Наира Тикнизян выступать за сборную Армении.
«Это право и решение Наира, которое мы должны уважать. Конечно, Армения несопоставима с нашей сборной, но там команда играет на международной арене. Наверное, из-за этого он и выбрал эту сборную. Конечно, там Тикнизяну будет легче пробиться в состав.
Думаю, среди наших футболистов такой частой смены сборной не произойдет. То есть будет не как тенденция, а редкий случай. Будут менять только те, кто не может попасть в сборную России.
Все-таки это огромная честь — выступать только за свою страну! По-другому даже мыслить не могу. Но у каждого своя жизнь и свое воспитание. Поэтому есть как есть», — заявил Гришин.
- Тикнизян родился в Санкт-Петербурге.
- В его активе 7 матчей за молодежную сборную России.
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