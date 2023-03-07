Гришин объяснил, почему Тикнизян решил выступать за сборную Армении

Экс-тренер молодежки ЦСКА Александр Гришин отреагировал на решение защитника «Локомотива» Наира Тикнизян выступать за сборную Армении.

«Это право и решение Наира, которое мы должны уважать. Конечно, Армения несопоставима с нашей сборной, но там команда играет на международной арене. Наверное, из-за этого он и выбрал эту сборную. Конечно, там Тикнизяну будет легче пробиться в состав.

Думаю, среди наших футболистов такой частой смены сборной не произойдет. То есть будет не как тенденция, а редкий случай. Будут менять только те, кто не может попасть в сборную России.

Все-таки это огромная честь — выступать только за свою страну! По-другому даже мыслить не могу. Но у каждого своя жизнь и свое воспитание. Поэтому есть как есть», — заявил Гришин.

Тикнизян родился в Санкт-Петербурге.

В его активе 7 матчей за молодежную сборную России.

РПЛ вернулась! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!