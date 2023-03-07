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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Гришин объяснил, почему Тикнизян решил выступать за сборную Армении

    Экс-тренер молодежки ЦСКА Александр Гришин отреагировал на решение защитника «Локомотива» Наира Тикнизян выступать за сборную Армении.

    «Это право и решение Наира, которое мы должны уважать. Конечно, Армения несопоставима с нашей сборной, но там команда играет на международной арене. Наверное, из-за этого он и выбрал эту сборную. Конечно, там Тикнизяну будет легче пробиться в состав.

    Думаю, среди наших футболистов такой частой смены сборной не произойдет. То есть будет не как тенденция, а редкий случай. Будут менять только те, кто не может попасть в сборную России.

    Все-таки это огромная честь — выступать только за свою страну! По-другому даже мыслить не могу. Но у каждого своя жизнь и свое воспитание. Поэтому есть как есть», — заявил Гришин.

    • Тикнизян родился в Санкт-Петербурге.
    • В его активе 7 матчей за молодежную сборную России.

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    Источник: Sport24

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    07.03.2023 22:20
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +449

      aldo conte 8 марта, 01:45

      Разумное решение, лучше играть официальные матчи с приличными командами, чем товарищеские со всякой шушерой.

      0
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      Рейтинг: +344

      dragoff 7 марта, 23:10

      Ну, Тикнияз здраво оценил свой уровень. Какая ему сборная России, с такой игрой? Если еще сейчас, когда сборная играет со странами далекими от нормального уровня - мог бы пригодиться для ротации. А когда наконец безумие закончится и мы вернёмся в большой футбол, то этому привозчику не будет места в составе. Так что, пусть в Армении борется

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      Рейтинг: +2887

      фанат джигурды > dragoff 8 марта, 00:33

      Даже для ротации никогда бы не подошёл.

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      Рейтинг: +5985

      AtticusFinch 7 марта, 22:59

      Тикнизян это ходячий привоз и красная карточка - это вообще не уровень сборной России

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      Рейтинг: +114

      dauzhhhhh > AtticusFinch 7 марта, 23:17

      Да ты що....

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      Рейтинг: +5985

      AtticusFinch > dauzhhhhh 8 марта, 00:03

      Сколько лет сколько зим))тебя давно не унижали?))

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      Рейтинг: +912

      Таврида > AtticusFinch 8 марта, 08:15

      О, Михалыч, опять вернулся, скока у него банов уже было?))

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      Рейтинг: +4443

      Oldtrafford83 > Таврида 8 марта, 08:44

      Твёрдое коричневое золото)) Теперь будет под каждой новостью затычка)

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      Рейтинг: +114

      dauzhhhhh > Таврида 8 марта, 11:38

      И тебе привет...Сходу вопрос ---Херсон чей ?

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      Рейтинг: +912

      Таврида > dauzhhhhh 8 марта, 16:05

      Русский, заложен по указу Екатерины II Великой, временно оккупирован бандеровскими террористами. Или у тебя другое, подсвинковское мнение?

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