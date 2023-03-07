Кавазашвили: «Карпин не найдет нападающего для сборной России лучше, чем Дзюба»

Экс-игрок «Спартака» Анхор Кавазашвили прокомментировал невызов нападающего Артема Дзюбы в сборную России на мартовский сбор.

«Не думаю, что дверь в сборную для Дзюбы точно закрыта, сложная ситуация. Могу сказать, что Карпин не найдет нападающего лучше, чем Дзюба. Артем все еще в порядке, он умеет забивать голы. Класс у Дзюбы всегда был и есть.

Сейчас ему просто нужно доказать, что сильнее его в РПЛ никого нет. Дзюба — мастер, такие игроки нужны сборной», — сказал Кавазашвили.

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