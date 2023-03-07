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    Какой вы футболист?

    Кавазашвили: «Карпин не найдет нападающего для сборной России лучше, чем Дзюба»

    Экс-игрок «Спартака» Анхор Кавазашвили прокомментировал невызов нападающего Артема Дзюбы в сборную России на мартовский сбор.

    «Не думаю, что дверь в сборную для Дзюбы точно закрыта, сложная ситуация. Могу сказать, что Карпин не найдет нападающего лучше, чем Дзюба. Артем все еще в порядке, он умеет забивать голы. Класс у Дзюбы всегда был и есть.

    Сейчас ему просто нужно доказать, что сильнее его в РПЛ никого нет. Дзюба — мастер, такие игроки нужны сборной», — сказал Кавазашвили.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.03.2023 20:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +511

      эд100 8 марта, 09:40

      на данном этапе он не нужен, надо смотреть в завтрашний день, если, и когда он наступит

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12195

      ВетеR 7 марта, 21:38

      дрочер - спаситель сборной

      0
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      Рейтинг: +353

      eugen-han 7 марта, 21:32

      Там уже есть Тюкавин и Писарский, которые на сегодняшний момент гораздо лучше Дзюбы.
      Пусть его хет-трик не вводит в заблуждение, потому что возможно он больше не забьет вообще в этом сезоне.

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