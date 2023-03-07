В «Торино» отреагировали на вызов Миранчука в сборную России

Пресс-атташе «Торино» Пьеро Венера дал комментарий по поводу возможного участия полузащитника Алексея Миранчука в мартовских матчах сборной России.

«В «Торино» знают, что Алексей Миранчук попал в расширенный список сборной России.

Когда станет известно об окончательном списке, мы дадим всю информацию», – сказал Венера.

Миранчук попал в состав сборной впервые с ноября 2021 года.

Россия в марте сыграет с Ираном и Ираком.

Окончательный состав тренерский штаб назовет 16 марта.

Хавбек забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 21 матче за «Торино».

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