В «Торино» отреагировали на вызов Миранчука в сборную России

Ждём венерическую информацию. )
Пресс-атташе «Торино» Пьеро Венера дал комментарий по поводу возможного участия полузащитника Алексея Миранчука в мартовских матчах сборной России.
«В «Торино» знают, что Алексей Миранчук попал в расширенный список сборной России.
Когда станет известно об окончательном списке, мы дадим всю информацию», – сказал Венера.
- Миранчук попал в состав сборной впервые с ноября 2021 года.
- Россия в марте сыграет с Ираном и Ираком.
- Окончательный состав тренерский штаб назовет 16 марта.
- Хавбек забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 21 матче за «Торино».
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