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    Какой вы футболист?

    Тикнизян прокомментировал свой выбор в пользу сборной Армении вместо России

    Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о дебютном вызове в сборную Армении.

    «Благодарен Федерации футбола Армении за предоставленный шанс. Постараюсь доказать свою состоятельность на поле.

    Отдельно отмечу, что данное решение было полностью моей инициативой и личным выбором», – заявил Тикнизян.

    • Армения сыграет с Турцией в отборе Евро-2024.
    • Тикнизян родился в Санкт-Петербурге.
    • В его активе 7 матчей за молодежную сборную России.

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    Источник: сайт Федерации футбола Армении

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    07.03.2023 14:06
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 7 марта, 18:32

      Ну а что тут обсуждать и осуждать ?
      Армянин в сб.Армении , это нормально.

      0
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      Рейтинг: +5308

      ААМ 7 марта, 17:46

      Его понять можно, но не оправдать.

      1
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      Рейтинг: +2887

      фанат джигурды 7 марта, 17:34

      Как в последнее время играет сборная Армении- такой игрочишка ей подойдёт. Пусть там привозит, падает ( какая разница: проигрывать 1:9 или 1:10, 0:5 или 0:6). Глядишь, скоро и в другом клубе будет позориться.

      1
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      Рейтинг: +83

      pashok_shatalov 7 марта, 15:04

      Типичный случай, когда игроки понимают, что вызов в сборную сильнее не ожидается. Зато в выбранной сборной сможет играть.

      3
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      Рейтинг: +14327

      Skull_Boy 7 марта, 14:36

      Ой да кому ты нужен провел один нормальный матч за 18 игр

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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 7 марта, 14:33

      В России всё равно ему не дали бы играть

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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > серега кашин 7 марта, 15:55

      России не дают играть - так точнее .

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      Рейтинг: +2470

      serglider > серега кашин 7 марта, 17:02

      Дык он и не тянет на игрока российской сборной! Можно подумать, что армяне куда-то пробъются... все это понты, что бы поднять его трансферную стоимость, при переподписании контракта заломит, как пить дать, побольше бабосов.

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