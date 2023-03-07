Тикнизян прокомментировал свой выбор в пользу сборной Армении вместо России

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о дебютном вызове в сборную Армении.

«Благодарен Федерации футбола Армении за предоставленный шанс. Постараюсь доказать свою состоятельность на поле.

Отдельно отмечу, что данное решение было полностью моей инициативой и личным выбором», – заявил Тикнизян.

Армения сыграет с Турцией в отборе Евро-2024.

Тикнизян родился в Санкт-Петербурге.

В его активе 7 матчей за молодежную сборную России.

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