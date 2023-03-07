«Урал» объявил о переносе матча с «Торпедо» на другой стадион

Игра 19-го тура РПЛ между «Торпедо» и «Уралом» пройдет на «Арене Химки».

Изначально матч должен был состояться в «Лужниках», но качество газона на стадионе оказалось в неудовлетворительном состоянии.

Изменение места встречи подтвердила пресс-служба екатеринбургского клуба.

Матч запланирован на субботу, 11 марта.

«Торпедо» занимает последнее место в таблице РПЛ после 18 туров, «Урал» – 10‑е.

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