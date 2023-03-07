Канчельскис – о Fan ID: «Зачем устанавливать дебильные законы? Отстаньте от футбола, хреновы руководители!»

Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис раскритиковал систему Fan ID.

«Я считаю, что для посещения матчей не должно быть никаких документов. Футбол должен быть открыт для всех без всяких препятствий. К сожалению, российским футболом руководят глупые нефутбольные люди, чего можно от них требовать?

Зачем устанавливать дебильные законы? Болельщики абсолютно правы в данной ситуации. Fan ID — капитальная беда для российского футбола! В федерации сидят дилетанты, вот к чему это и приводит. Неудивительно даже.

Отстаньте вы от футбола, хреновы руководители! Идиотизм и безобразие происходит», — сказал Канчельскис.

Fan ID требуется для посещения всех матчей РПЛ.

С введением индивидуальных паспортов болельщика посещаемость в РПЛ упала в разы.

Fan ID обрушил посещаемость стадионов РПЛ. Клубы и игроки недовольны

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