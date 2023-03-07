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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Канчельскис – о Fan ID: «Зачем устанавливать дебильные законы? Отстаньте от футбола, хреновы руководители!»

    Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис раскритиковал систему Fan ID.

    «Я считаю, что для посещения матчей не должно быть никаких документов. Футбол должен быть открыт для всех без всяких препятствий. К сожалению, российским футболом руководят глупые нефутбольные люди, чего можно от них требовать?

    Зачем устанавливать дебильные законы? Болельщики абсолютно правы в данной ситуации. Fan ID — капитальная беда для российского футбола! В федерации сидят дилетанты, вот к чему это и приводит. Неудивительно даже.

    Отстаньте вы от футбола, хреновы руководители! Идиотизм и безобразие происходит», — сказал Канчельскис.

    • Fan ID требуется для посещения всех матчей РПЛ.
    • С введением индивидуальных паспортов болельщика посещаемость в РПЛ упала в разы.

    Fan ID обрушил посещаемость стадионов РПЛ. Клубы и игроки недовольны

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    Источник: «Чемпионат»

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    07.03.2023 12:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2284

      Бриг 7 марта, 18:23

      Канчельскис! Готов ответить за возможные жертвы, когда стадион "открыт для всех без всяких препятствий"?

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      Рейтинг: +6960

      sochi-2013 7 марта, 13:34

      Дебилы, вроде этого, раздули проблему из ничего.
      Люди, получившие Fan ID, пишут, что это просто и БЕЗБОЛЕЗНЕННО!

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      Рейтинг: +3581

      Axe111 7 марта, 13:33

      К сожалению отмены не будет (

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