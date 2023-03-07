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    ЭСК оценит работу Мешкова в матче «Спартак» – «Урал»

    Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев прокомментировал решение «Спартака» не обращаться в ЭСК по итогам матча против «Урала» (2:2).

    • Главный арбитр матча Виталий Мешков отменил чистый гол Александра Соболева на 86-й минуте.
    • Форвард «Спартака» после матча заявил, что команда победила со счетом 3:2.

    «Мы проводили лекцию для клубов, где четко объяснили, что комиссия и так оценивает работу арбитров.

    Прошло 12 матчей в Кубке России — поступила жалоба только от «Локомотива» на судейство Сергея Иванова. Это не значит, что остальные 11 матчей мы оставим без внимания и без оценки работы арбитров.

    Будет проводиться работа со всеми судьями по части позитивных и негативных моментов, которые влияют на их дальнейшие назначения», — сказал Каманцев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.03.2023 11:42
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2267

      alefreddy 7 марта, 17:05

      а очки будут возвращены

      0
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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 7 марта, 16:33

      Я так понял, что оценка 5!
      Молодцы!
      :)))

      0
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      Рейтинг: +443

      FCSpartakM 7 марта, 12:57

      Ну окей, свистнул ты раньше, но засчитай гол. Такая же ошибка, все равно отстранят, так хоть справедливо будут.

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      Рейтинг: +2470

      serglider > FCSpartakM 7 марта, 14:08

      Как он "засчитает" гол, если свисток это остановка игры? То есть он свистит, игроки одной команды останавливаются, а второй забивают гол и судья должен его засчитать?))) Не ручаюсь, что те кому забьют гол не отмудохают судью за это прямо на поле)))

      0
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      Рейтинг: +443

      FCSpartakM > serglider 7 марта, 18:24

      да пусть мудохают. Там никто не остановился, ибо сами поняли только потом, что свисток прозвучал слишком рано. Из двух зол надо выбирать менее зашкварное. А за 20 с лихом лет наблюдения за футболом первый раз вижу такого имбицильного решения.

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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 7 марта, 12:35

      Мешку надо было сделать так чтоб Спартак не выиграл, так что тут и говорить не о чем

      0
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      Рейтинг: +301

      Ниф-Ниф 7 марта, 12:32

      За подобные свистки должно быть расследование с полиграфом и последующее отстранение. Считаю, что Мешок свистел умышленно, чтобы Спартак не смог выиграть. В этом матче был еще один подобный случай, о еотором почему то молчат.

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      Рейтинг: +4143

      Иван Петров 1986 7 марта, 12:12

      Лучше 2 очка отдайте.

      3
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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 7 марта, 12:06

      А что там оценивать то - украли у Спартака победу, вот и вся оценка !!! (((

      4
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