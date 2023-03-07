ЭСК оценит работу Мешкова в матче «Спартак» – «Урал»

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев прокомментировал решение «Спартака» не обращаться в ЭСК по итогам матча против «Урала» (2:2).

Главный арбитр матча Виталий Мешков отменил чистый гол Александра Соболева на 86-й минуте.

Форвард «Спартака» после матча заявил, что команда победила со счетом 3:2.

«Мы проводили лекцию для клубов, где четко объяснили, что комиссия и так оценивает работу арбитров.

Прошло 12 матчей в Кубке России — поступила жалоба только от «Локомотива» на судейство Сергея Иванова. Это не значит, что остальные 11 матчей мы оставим без внимания и без оценки работы арбитров.

Будет проводиться работа со всеми судьями по части позитивных и негативных моментов, которые влияют на их дальнейшие назначения», — сказал Каманцев.

Ставь на матчи любимой команды, получив бесплатный бонус в 17000 рублей!