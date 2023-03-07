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ЭСК оценит работу Мешкова в матче «Спартак» – «Урал»

7 марта 2023, 11:42
8

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев прокомментировал решение «Спартака» не обращаться в ЭСК по итогам матча против «Урала» (2:2).

  • Главный арбитр матча Виталий Мешков отменил чистый гол Александра Соболева на 86-й минуте.
  • Форвард «Спартака» после матча заявил, что команда победила со счетом 3:2.

«Мы проводили лекцию для клубов, где четко объяснили, что комиссия и так оценивает работу арбитров.

Прошло 12 матчей в Кубке России — поступила жалоба только от «Локомотива» на судейство Сергея Иванова. Это не значит, что остальные 11 матчей мы оставим без внимания и без оценки работы арбитров.

Будет проводиться работа со всеми судьями по части позитивных и негативных моментов, которые влияют на их дальнейшие назначения», — сказал Каманцев.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал Спартак Мешков Виталий
Комментарии (8)
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VVM1964
1678179996
А что там оценивать то - украли у Спартака победу, вот и вся оценка !!! (((
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Иван Петров 1986
1678180367
Лучше 2 очка отдайте.
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Ниф-Ниф
1678181570
За подобные свистки должно быть расследование с полиграфом и последующее отстранение. Считаю, что Мешок свистел умышленно, чтобы Спартак не смог выиграть. В этом матче был еще один подобный случай, о еотором почему то молчат.
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серега кашин
1678181716
Мешку надо было сделать так чтоб Спартак не выиграл, так что тут и говорить не о чем
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FCSpartakM
1678183077
Ну окей, свистнул ты раньше, но засчитай гол. Такая же ошибка, все равно отстранят, так хоть справедливо будут.
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alefreddy
1678197945
а очки будут возвращены
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